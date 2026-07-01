Nación oficializó una suba parcial de impuestos a los combustibles y postergó el resto para agosto

El Gobierno nacional volvió a postergar parte de la actualización de los impuestos a los combustibles, aunque habilitó un incremento parcial que comenzó a regir desde este martes. La medida fue oficializada mediante el Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La medida modifica el esquema vigente de actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), cuyos aumentos habían sido diferidos en reiteradas oportunidades desde 2024.

De esta manera, se indicó que «entre el 1 y el 31 de julio de 2026» se aplicaría únicamente una parte de los incrementos pendientes.

Para las naftas, el impuesto sobre los combustibles líquidos aumenta a 21,192 pesos por litro, mientras que para el dióxido de carbono sumará otros 1,298 pesos por litro.

En el caso del gasoil, el incremento será de 18,959 pesos por litro en concepto del impuesto sobre los combustibles líquidos, más un aumento diferencial de 10,266 pesos para las regiones del país alcanzadas por el tratamiento especial y otros 2,161 pesos correspondientes al impuesto al dióxido de carbono.

El resto de las actualizaciones acumuladas continuarán postergadas hasta el 1 de agosto de 2026. A partir de esa fecha, comenzará a regir el remanente de los aumentos correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026.

Continúan las postergaciones

La ley vigente establece que los impuestos deben actualizarse trimestralmente en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Sin embargo, los distintos gobiernos desde hace años fueron postergando la aplicación plena de esos ajustes para moderar su impacto sobre los precios en las estaciones de servicio.

En el decreto, el Ejecutivo sostuvo que la decisión tiene el objetivo de «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible», por lo que consideró necesario volver a diferir parcialmente los incrementos remanentes.

De esta forma se mantiene la medida que se adoptó durante los últimos meses: aplicar aumentos parciales de la carga impositiva mientras se posterga el resto de las actualizaciones pendientes.