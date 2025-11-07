Transformación digital y transporte en Vaca Muerta: invitan a una charla abierta

El miércoles 12 de noviembre el Centro de Formación Técnica CENOVA organizará la charla «Experiencia real time y procesos seguros en la logística de Vaca Muerta». Está orientada para que estudiantes, docentes, profesionales, empresas e instituciones interesadas puedan informarse y debatir acerca de la transformación digital en la cadena logística de Vaca Muerta, así como las claves para un transporte seguro de cargas peligrosas.

La jornada se realizará entre las 10 y 13 de forma presencial en Neuquén Capital (Colonia Española 1080), pero también se transmitirá en vivo desde CENOVA Neuquén para el resto del público interesado en la propuesta.

La charla será moderada por el docente en CENOVA Daniel Perfumo, y tendrá como invitados a referentes de Wirsolut y la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas (CAPEAC).

Durante la primera parte del encuentro se expondrá acerca de la transformación digital en el abastecimiento de arena en Vaca Muerta, donde se tomará como ejemplo el sistema de Control Tower desarrollado entre una operadora de la zona y la empresa de tecnología Wirsolut. El invitado es Alejandro Bonil, director de operaciones de Wirsolut y docente en programas.

La otra parte de la jornada estará dedicada a hablar sobre el origen y función de CAPEAC, y se analizarán los aspectos más importantes de la legislación y el personal que trabaja en el transporte de mercancías peligrosas. Los invitados serán dos referentes de CAPEAC: el gerente Rodolfo Vega y el capacitador Facundo Churarín.

La charla es gratuita y abierta a todo público. Si estás interesado/a en participar, podés inscribirte a través de este formulario.