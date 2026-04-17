YPF se desprende de Metrogas: tres empresas compiten por el control de la distribuidora

La venta de la participación de YPF en Metrogas comenzó a transitar una etapa clave y podría resolverse dentro de los próximos dos meses. La compañía puso en marcha la fase vinculante del proceso, coordinado por Citibank, con el objetivo de desprenderse del 70% que mantiene en la principal distribuidora de gas del país.

La decisión de YPF responde, además, a una cuestión regulatoria. La normativa vigente establece que una productora de hidrocarburos no puede superar el 49% de participación en una distribuidora de gas, por lo que la petrolera busca adecuar su estructura y, al mismo tiempo, obtener recursos frescos para reforzar sus inversiones en Vaca Muerta.

En la recta final quedaron tres grupos empresarios con interés concreto en quedarse con el control de Metrogas. Según informó Clarín, entre ellos aparece Andina PLC, vinculada a José Luis Manzano; también Central Puerto, la principal generadora eléctrica del país, encabezada por Guillermo Reca junto a la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escasany; y finalmente Neuss Capital, el vehículo de inversión de los hermanos Germán, Patricio y Juan Neuss.

La principal novedad del proceso surgió con el armado financiero de la propuesta de Neuss Capital. El grupo logró incorporar a Mubadala Capital, el fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos, y a la firma española SIA Capital, ligada al empresario Javier López Madrid. Esa alianza fortaleció el perfil de los Neuss dentro de una competencia en la que hasta ahora predominaban jugadores locales.

Mubadala administra activos por cientos de miles de millones de dólares y tiene inversiones en decenas de países, con presencia en sectores estratégicos como energía, infraestructura y tecnología. Para el mercado, su eventual desembarco en la operación representa un respaldo de peso para la expansión del grupo argentino hacia el negocio regulado del gas natural, luego de su crecimiento en el segmento eléctrico.

Dentro del sector, la irrupción de capitales de Medio Oriente en apoyo a uno de esos grupos llamó especialmente la atención. En un contexto en el que muchas multinacionales todavía observan con cautela el escenario argentino, la posibilidad de que un fondo soberano del Golfo respalde una operación de esta magnitud fue interpretada como una señal de confianza, aunque también despertó dudas entre algunos empresarios acostumbrados a un mercado históricamente dominado por actores locales.