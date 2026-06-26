Tras el pedido de los pobladores, Río Negro instalará energía solar para el paraje rural Fitamiche

Una vez lanzada la obra, las familias podrán contar con energía en un período estimado de tres meses. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro anunció que en el paraje rural Fitamiche se llevará adelante la instalación de sistemas solares individuales para 26 familias. La medida responde a un pedido formal de los propios pobladores, y se concreta luego de una serie de relevamientos técnicos realizados en el lugar, situado a 25 kilómetros de Ñorquinco.

De esta manera, se busca mejorar la calidad de vida de los lugareños, permitiéndoles contar con energía renovable en tres meses desde el inicio de la obra.

La iniciativa se desarrolla a través de la Secretaría de Energía y Ambiente, en el marco de la ejecución de las políticas públicas de la Provincia para facilitar el acceso a la energía y abastecimiento apropiado del mercado eléctrico disperso.

La solución elegida contempla la instalación de sistemas solares fotovoltaicos individuales, con almacenamiento en baterías, para cada vivienda. A diferencia de un tendido de red convencional, esta modalidad permite llegar más rápido, con menor costo y con una respuesta adaptada a la realidad de un paraje con viviendas dispersas.

«Esta es una decisión concreta del Gobierno Provincial para llegar donde más se necesita, con soluciones modernas, eficientes y posibles de implementar en menos tiempo», destacó el secretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, mediante un comunicado provincial.

En ese sentido, señaló: «En Fitamiche escuchamos el pedido de las familias, fuimos al territorio, hicimos los relevamientos técnicos y avanzamos con una alternativa que permitirá que cada hogar tenga su propio sistema de energía solar. Es la solución más eficiente y responde a lo que nos pidió directamente el gobernador».

Cómo funciona

Según se indicó desde las autoridades, cada sistema quedará funcionando en la vivienda e incluirá una capacitación para las familias, con el fin de que puedan utilizar y cuidar correctamente los equipos. El esquema permitirá contar con un suministro eléctrico autónomo, renovable y con capacidad de funcionamiento durante varios días sin sol.

Una vez lanzada la obra y disponibles los materiales, las familias podrán contar con energía en un período estimado de tres meses. La alternativa busca evitar las demoras y los altos costos que implicaría extender kilómetros de red convencional hasta la zona rural, que cuenta con una baja densidad poblacional.

«Cuando hablamos de energía, hablamos de oportunidades, de arraigo y de igualdad. La energía solar nos permite dar respuestas concretas en parajes donde una obra tradicional podría demorar mucho más», afirmó Yanotti.