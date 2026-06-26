Nación aprobó el ingreso del Gasoducto San Matías al RIGI: llevará el gas de Vaca Muerta a los buques de GNL en Río Negro

El objetivo de la iniciativa es abastecer las exportaciones de gas natural licuado (GNL) del proyecto que impulsa Southern Energy. (Foto: archivo Matías Subat)

El gobierno nacional oficializó el ingreso del Gasoducto San Matías al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto busca transportar más de 27 millones de metros cúbicos de gas diarios desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, y prevé una inversión de 1.300 millones de dólares.

El objetivo de la iniciativa es abastecer las exportaciones de gas natural licuado (GNL) del proyecto que impulsa Southern Energy, consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. El mismo se adhirió al RIGI en 2025, y habilitará exportaciones por 2.500 millones de dólares anuales.

La medida quedó registrada en la Resolución 873/2026 del Boletín Oficial, contando con la firma del ministro de Economía Luis Caputo. En la misma también se aprobó el plan de inversión presentado por la empresa San Matías Pipeline, a cargo del proyecto, y estableció las condiciones que deberá cumplir para mantener los beneficios del régimen.

La obra contempla la construcción, operación y mantenimiento de un ducto de aproximadamente 480 kilómetros de longitud, con 36 pulgadas de diámetro y una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

La infraestructura se extenderá desde el Predio Cabecera Tratayén en Neuquén, hasta la planta compresora ubicada en San Antonio Oeste, en Río Negro. Desde allí, el gas abastecerá las instalaciones de licuefacción para producir GNL con destino a los mercados internacionales.

Las condiciones que establece el RIGI

Como parte de la aprobación, el Ministerio de Economía fijó una serie de compromisos para la empresa. Durante los dos primeros años desde la notificación de la resolución, San Matías Pipeline deberá demostrar que ejecutó inversiones en activos computables igual o superiores al 40% del monto mínimo exigido por el régimen.

En ese sentido, el plazo para completar la inversión mínima se fijó para el 31 de mayo de 2027.

La resolución también ordenó la inscripción de la compañía para funcionar como Vehículo de Proyecto Único (VPU), una figura exigida por el RIGI para acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios que se contemplan en el RIGI.