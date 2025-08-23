Un jugador de Brasil que se sube a Vaca Muerta

Fluxus cerró un acuerdo con el Gobierno de Neuquén y Pluspetrol para quedarse con la operación de dos yacimientos, en lo que se convierte en uno de los ingresos de inversiones extranjeros más importantes al mercado de Vaca Muerta.

La firma del acuerdo fue en un contexto de caída de la actividad, pero con expectativas de que tenga un rebote cuando mejores los precios internacionales del crudo, dado que la infraestructura de evacuación está operativa o en proceso de construcción, como el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS).

Es que los últimos cambios en el mapa de Vaca Muerta involucraban la salida de inversores de primer nivel. Así fue la despedida de la estadounidense ExxonMobil, que vendió sus activos por casi 2000 millones de dólares a Pluspetrol. Esa empresa, que opera en Argentina y Perú, también se hizo de los equipos de fractura de Weatherford, por lo que incrementó su volumen y presencia en el shale e la provincia de Neuquén.

La otra salida fue la de Petronas, la petrolera estatal de Malasia. Primero, decidió no continuar con el plan que tenía pensado con YPF para el desarrollo de las exportaciones de gas natural licuado (GNL), por lo que la argentina terminó en asociación con Shell para Argentina LNG y también se sumó al proyecto de Southern Energy, que encabezan la argentina Pan American Energy y la noruega Golar.

Petronas completó su salida del país con la venta de su parte del yacimiento de petróleo no convencional de La Amarga Chica, uno de los bloques más productivos de Vaca Muerta y del país que le permitía enviar exportaciones de crudo regulares a Chile a través del Oleoducto Trasandino (OTASA). Esa participación fue comprada finalmente por Vista, otra empresa de raigambre argentina que se robustece en el ecosistema de Vaca Muerta.

Vaca Muerta superó los 500 mil barriles por día de producción y aporta el 72% del gas de la Argentina con las inversiones actuales, que para este 2025 se estiman en 10.000 millones de dólares. El objetivo de la industria, que encabeza YPF, es dar un salto mayor con nuevos jugadores y diversificar la actividad con el GNL.

Desembarco brasileño

Fluxus es el brazo petrolero de J&F, el mayor grupo económico privado de Brasil con presencia en 190 países, y desarrolla activamente una cartera en América Latina, junto a un portafolio exploratorio de alcance global.

El acuerdo implica la incorporación de un nuevo operador en Vaca Muerta estableciendo un compromiso de inversión inicial de 21,3 millones de dólares, correspondiente a la reactivación de 54 pozos entre los años 2026 y 2027 y al mantenimiento de instalaciones existentes.

Además, Neuquén y la empresa determinaron el abandono de 76 pozos que las empresas cedente y cesionaria han manifestado que no presentan condiciones que permitan considerarlos como activos productivos ni justifican su reactivación.

Uno de los ejes centrales es la puesta en valor de la planta Turboexpander en el área Centenario Centro, que permitirá procesar hidrocarburos localmente y reducir los costos logísticos del abastecimiento de GLP, sustituyendo el transporte desde puntos distantes como Bahía Blanca. Esta medida busca optimizar la infraestructura existente, impulsar el desarrollo de proveedores locales y mejorar la competitividad energética provincial.

Respecto de los pagos asociados a la cesión, la empresa deberá abonar en concepto de Responsabilidad Social Empresaria un total de 430.600 dólares y en Impuestos de Sellos la suma aproximada de 169.400 dólares.