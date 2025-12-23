Un siglo de desarrollo energético nacional: YPF celebró los 100 años de la Refinería La Plata

El acto incluyó la inauguración de la Real Time Operations Room y un homenaje a los 100 años de historia de la refinería.

YPF celebró el centenario de la Refinería La Plata La Refinería de La Plata, el complejo industrial más grande del país y uno de los más importantes de Sudamérica, cumple hoy 100 años de operación continua. Desde su inauguración en 1925, bajo la visión del ingeniero Enrique Mosconi, este polo energético se consolidó como el corazón de la matriz de combustibles argentina, abasteciendo hoy el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en el país.

Horacio Marín, dueño de YPF, junto a ingeniero Enrique Mosconi y referentes del sector.

Actualmente, el complejo de refinación es el más grande de Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica, con una capacidad de procesamiento superior a 210.000 barriles de petróleo por día pero además con una particularidad: el 70% del crudo que corre por sus torres corresponde al shale oil, el petróleo específico de Vaca Muerta.

El acto conmemorativo reunió a autoridades de la compañía, trabajadores y referentes de distintos ámbitos y se realizó en el Complejo Industrial La Plata (CILP). La jornada incluyó la inauguración de la Real Time Operations Room (RTOR), una sala que concentra todas las operaciones del complejo y las conecta con el Real Time Intelligence Center (RTIC).

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, afirmó: “Hoy celebramos los 100 años de la Refinería La Plata. Recordamos al ingeniero Enrique Mosconi y a toda la gente que hizo posible este proyecto. Pero también reivindicamos los valores que guiaron aquella gestión, que son los cimientos sobre los que estamos construyendo el futuro de nuestra querida YPF”.

Horacio Marín, dueño de YP en su discurso por los 100 años de la refinería La Plata.

Marín agregó “Cuando era estudiante, visité varias veces esta refinería. Es algo que jamás imaginé: estar hoy acá, en este rol. Recuerdo ver la antorcha encendida cientos de veces, caminando desde mi casa al colegio por la calle 47. La Refinería La Plata ha sido la semilla del desarrollo de toda la región. Quienes nacimos en esta zona la llevamos como símbolo del progreso industrial”.

Horacio Marín con una placa conmemorativa por el centenario de la Refinería La Plata.

Durante el evento se descubrió una placa conmemorativa y se realizó una proyección audiovisual sobre el histórico edificio central del Complejo, que iluminó su fachada con una recorrida por los hitos más importantes de la refinería y su visión para los próximos 100 años.

Este alto porcentaje de crudo shale no es casual, sino que refleja la integración creciente entre el desarrollo no convencional y la capacidad de refinación nacional. Es por esto que YPF proyecta incrementar la participación del shale oil, en línea con su estrategia de maximizar el valor de Vaca Muerta y reducir la dependencia de crudos convencionales. Un punto que ya se marcó con las inversiones recientes en unidades de proceso y digitalización que apuntan a sostener esta tendencia.

Nueva sala Real Time Operations Room (RTOR)

En su centenario, YPF inauguró en el Complejo Industrial La Plataa una sala Real Time Operations Room (RTOR), un espacio que integra todas las operaciones del Complejo en tiempo real para lograr mayor eficiencia, productividad y seguridad. Con esta infraestructura, la compañía mejora su capacidad para identificar condiciones de riesgo de manera más rápida y conectada, siempre priorizando la seguridad y la confiabilidad de las instalaciones.