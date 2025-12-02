La Amarga Chica se convirtió en el principal yacimiento productor de petróleo de Vaca Muerta y el país

La Amarga Chica desplazó a Loma Campana y ahora el bloque es el principal productor de petróleo de Vaca Muerta y del país.

Hay un área de Vaca Muerta cuyo nombre no le hace honor, dado que La Amarga Chica, no tiene nada ni de amarga, ni de chica, pues se acaba de convertir en el principal bloque productor de petróleo no solo de la formación shale, sino de todo el país, desplazando nada menos que a Loma Campana.

Los últimos datos de producción disponibles, los de octubre, marcaron muchos cambios en el segmento petrolero argentina, pues se trató del mes con la mayor producción de petróleo de toda la historia del país, con un total de 858.636 barriles por día.

Y entre medio de los récords y los datos llamativos, el auge de La Amarga Chica es otro gran hito que dejó el mes, ya que el área llegó a un nivel de extracciones de 88.400 barriles por día, siendo así el bloque que más petróleo produce en Vaca Muerta.

El dato 26,28% fue el incremento que tuvo la producción del bloque en el último año.

Es que mientras La Amarga Chica sumó 18.300 barriles en la comparación interanual, creciendo así un 26,28%, el bloque que supo ser la nave insignia de Vaca Muerta, Loma Campana, retrocedió en el último año un 1% y cerró octubre con 86.900 barriles por día, quedando así en el segundo lugar.

La escalada de La Amarga Chica, un área operada por YPF con Vista Energy como socio en partes iguales, hizo además que el bloque se convierta también en el principal productor de petróleo de todo el país. Y concretamente en octubre, aportó el 10,29% de todos los barriles argentinos, o dicho de otra forma, uno de cada 10 barriles del país vinieron de esta área que tiene apenas 186 kilómetros cuadrados, de los más de 36.000 que tiene Vaca Muerta.

El Pac Man de Vaca Muerta

La Amarga Chica tiene una serie de particularidades destacadas, ya que por un lado, se trata del último bloque de Vaca Muerta que tuvo un plan piloto descomunal. En la era en la que Vaca Muerta eran más promesas que realidades, YPF y la malaya Petronas recibieron la concesión del bloque con un compromiso en firme, un piloto, de 550 millones de dólares.

Esa inversión para un plan inicial fue la última de ese calibre que se vio en la formación shale, en donde hoy los planes piloto van desde los 40 a los 100 millones de dólares. Esto producto de la curva de aprendizaje y las eficiencias ganadas con el tiempo.

La segunda particularidad es la que explica la tercera. El área tiene una de las formas más extrañas de las 51 concesiones dadas sobre Vaca Muerta, pues literalmente parece un Pac Man, esa cabeza amarilla del video juego que tenía una boca enorme.

Y en medio de esa boca está la que hoy es la tercera área con más producción de Vaca Muerta, Bajada del Palo Oeste, el bloque insignia de la compañía de Miguel Galuccio, Vista Energy.

Este acorralamiento es lo que facilitó la decisión de Vista Energy de comprarle a Petronas el 50% del bloque, en marzo de este año. Una venta que propició no solo la sinergia con YPF, sino también la pisada del acelerador que hoy llevó a que La Amarga Chica, sea la gigante (y dulce) principal productora de petróleo de Vaca Muerta y el país.