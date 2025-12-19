YPF ya negocia con otra supermajor para reemplazar a Shell en el plan del GNL

El 2025 se encamina a cerrar como un gran año para YPF, en especial en lo que hace al plan 4×4 que impulsa el presidente y CEO de la firma, Horacio Marín, quien lejos de mostrarse consternado por la decisión de Shell de dar un paso al costado en el megaplan exportador de gas natural licuado (GNL) reveló que ya negocian de forma consistente con otra operadora supermajor para que se sume al proyecto.

Las negociaciones con esta petrolera del más alto calibre internacional comenzaron el 3 de diciembre, cuando Marín recibió en Londres el premio a la «Compañía Regional del Año» del Energy Council en el marco de la World Energy Capital Assembly (WECA).

Según se supo, en el contexto de la premiación, los directivos de YPF aprovecharon la ocasión para participar de un encuentro con otras operadoras, en el que el tema del plan Argentina LNG, el megaproyecto para exportar el gas de Vaca Muerta al mundo, no quedó de lado pues hacía apenas un mes atrás YPF, junto a la italiana ENI habían anunciado la alianza con la firma XRG del Grupo ADNOC, de Emiratos Árabes Unidos.

La decisión de Shell de no participar, al menos en esta instancia del plan exportador, se conoció públicamente el 4 de diciembre, el día después del almuerzo que reunió a YPF con los potenciales nuevos socios, pues desde la petrolera de bandera ya estaban al tanto de la definición de la angloholandesa.

Si bien desde YPF no brindaron detalles de cuál es la empresa en cuestión, sí se precisó que se trata de una compañía supermajor, es decir que es una de las petroleras más grandes del mundo y que no se trata de ExxonMobil, con la cual también hay gestiones avanzadas pero no como socia del proyecto exportador en sí, sino como compradora de parte de la producción, lo que en la industria se conoce como offtaker.

Un acuerdo negociado desde Vaca Muerta

Pero en una suerte de giro curioso de los caminos, las gestiones con esta petrolera extranjera tuvieron un gran avance ayer, jueves 18, mientras la cúpula de YPF se encontraba en la cuna del petróleo neuquino, como es Plaza Huincul, donde se puso en marcha el Real Time Intelligence Center (RTIC)del Complejo Industrial.

Lo que sí se indicó es que las gestiones con esta potencial cuarta socia del plan están tan encaminadas que ya se definió dar aviso a ENI, pues la petrolera nacional de Italia es la socia de YPF en todo el plan, al cual se suma en un escalón de compromiso menor la firma de ADNOC.

El objetivo de YPF es cerrar un paquete de 18 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA), de las cuales 12 ya están acordadas con ENI y ADNOC, y se espera que esta cuarta socia del plan se sume con otras 6 toneladas, ya sea en un proyecto totalmente integrado, o bien compartiendo solo las grandes obras de infraestructura -los gasoductos- pero con programas separados.

Plan de inversión 2026: un pleno de US$ 4.500 millones a Vaca Muerta

Lo que también se conoció es la hoja de ruta del plan de inversión 2026 de YPF que contempla dos criterios básicos, por un lado reunir la mayor cantidad de fondos de la venta de activos que no sean centrales, entre ellos la reciente venta de Profertil, para por el otro lado inyectar lo más posible en el foco de la petrolera que es Vaca Muerta.

En números redondeados, en 2026 YPF invertirá un total de 6.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 4.500 millones de dólares se destinarán de lleno al desarrollo de los bloques de Vaca Muerta. La petrolera de bandera busca acelerar el desarrollo del shale dado que el 1 de enero de 2027 esperan iniciar la exportación de petróleo desde el nuevo puerto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Los restantes fondos se destinarán en la mayor medida al segmento del downstream, con unos 1.200 millones de dólares. En especial en la refinería de Luján de Cuyo (Mendoza) en donde se están terminado las obras iniciadas este año.

Mientras que una porción menor se focalizará en el segmento de tecnología, uno de los pilares del plan 4×4 que explica los grandes avances de YPF en términos de eficiencia de toda la cadena de desarrollo, y que en caso de las refinerías permitió un salto enorme: se adicionó gracias a esto una capacidad de procesamiento de 45.000 barriles por día, algo así como media Luján de Cuyo o casi dos refinerías de Plaza Huincul.

YPF terminará el año con una producción que roza los 208.000 barriles de petróleo propios, duplicando el promedio de hace dos años atrás, cuando comenzó la gestión de Marín, pero además con un más que ambicioso plan de volver a duplicarlos y llegar a los 400.000 barriles por día en junio de 2028, justo en la víspera del inicio de las exportaciones del gas natural de Vaca Muerta vía GNL.