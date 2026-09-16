Una petrolera acercó a estudiantes de la UNCo a desafíos reales de la industria energética

La petrolera Tecpetrol llevó adelante la primera edición de Campus Tecpetrol en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La iniciativa estuvo orientada a estudiantes de carreras de ingeniería con el objetivo de aplicar conocimientos académicos en la resolución de casos inspirados en situaciones reales de la industria energética.

La actividad reforzó la vinculación entre la empresa y la casa de estudios neuquina, ámbito de formación de profesionales que actualmente integran equipos de trabajo en proyectos y operaciones del sector de oil & gas.

“Con Campus Tecpetrol buscamos que los jóvenes puedan aprender haciendo, trabajar en equipo y conocer de cerca las oportunidades profesionales que ofrece el sector, lo cual es clave para complementar su formación académica y darles herramientas para desenvolverse en escenarios complejos”, afirmó María Laura García, Chief Human Resources Officer de Tecpetrol.

El programa se estructuró en tres jornadas de trabajo. Las dos primeras fechas se enfocaron en la resolución de desafíos técnicos, mientras que la tercera jornada abordó el desarrollo de habilidades interpersonales y pautas para entrevistas laborales. Durante las sesiones, los alumnos asistieron a charlas con especialistas de la compañía, quienes expusieron sobre sus labores cotidianas en las operaciones.

Asimismo, se presentaron los programas de empleo y las oportunidades de desarrollo profesional previstas por la firma.

Los estudiantes de Ingeniería participaron de la primera edición del ciclo.

Durante las instancias de taller práctico, los participantes analizaron un caso centrado en el desarrollo de un yacimiento no convencional. El ejercicio requirió la evaluación de alternativas técnicas, la toma de decisiones y el abordaje de problemas operativos de forma colaborativa.

Augusto Longo, estudiante de quinto año de Ingeniería Mecánica, señaló sobre su experiencia: «En la universidad tenemos muchas prácticas en laboratorio, pero no tenemos una práctica que nos lleve a la industria del petróleo. Pude ver cómo se aplican herramientas estadísticas en la industria. Me llevo mucho conocimiento técnico».

Por su parte, Gianela Lonne, estudiante de Ingeniería en Petróleo, expresó: «Los oradores trajeron ejemplos reales con los que ellos trabajan todos los días en la industria. Eso motiva un montón porque entendés cómo podés aplicar los conocimientos que ya traíamos de la facultad. De esta experiencia me llevo muchas ganas de entrar a las pasantías».

Como cierre del encuentro, los participantes compitieron en una trivia de contenidos técnicos y profesionales. El equipo ganador accedió a una visita técnica a Fortín de Piedra, el principal área de producción de gas natural en Vaca Muerta, donde observarán en el lugar los procesos, tecnologías y equipamientos aplicados a la operación.

La actividad forma parte del programa de vinculación comunitaria y educativa de la empresa en la provincia de Neuquén, sumándose a otras acciones locales como Futureá Tecpetrol, enfocadas en la orientación profesional y el desarrollo de competencias para el sector energético.