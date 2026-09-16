Neuquén ya tiene su laboratorio toxicológico: permitirá acelerar las pericias y generar evidencia científica propia

El nuevo espacio científico del Poder Judicial de Neuquén fue inaugurado este martes con la presencia de autoridades provinciales y judiciales.

Neuquén incorporó un laboratorio toxicológico propio al Poder Judicial, una herramienta que permitirá realizar pericias sobre sustancias estupefacientes dentro de la provincia y reducir los tiempos de análisis en las causas penales. El espacio cuenta con tecnología de última generación y fue presentado este martes como una nueva capacidad científica para la investigación del tráfico de drogas.

La inauguración reunió a autoridades provinciales, judiciales y representantes de organismos especializados. El gobernador Rolando Figueroa sostuvo que el laboratorio permitirá alcanzar mayor autonomía y acelerar la respuesta del sistema de justicia frente al narcotráfico, mientras que desde el Poder Judicial destacaron su proyección como herramienta científica para Neuquén y la Patagonia.

Un laboratorio para producir evidencia dentro de Neuquén

El nuevo espacio permitirá identificar sustancias y analizar su composición, información necesaria para fiscales, jueces y defensores durante distintas etapas de una investigación penal. Hasta ahora, la realización de este tipo de pericias dependía en mayor medida de laboratorios externos.

Figueroa planteó que el objetivo es avanzar hacia una mayor capacidad propia. “Es fundamental también que nosotros tengamos la posibilidad, con este laboratorio, de ser totalmente independientes para acelerar todos los tiempos en esta lucha”, sostuvo.

El gobernador vinculó la inauguración con la decisión provincial de asumir competencias en la investigación y persecución de delitos relacionados con el narcotráfico. En ese marco, afirmó: “Tomamos la decisión política. Esa decisión política involucró a todos los poderes del Estado, involucró a todos los intendentes y a toda la sociedad”.

La ciencia como respaldo para las investigaciones judiciales

Luis Ignacio García Sigman, coordinador de Proyectos sobre Drogas Sintéticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, consideró que la incorporación del laboratorio constituye una inversión en las capacidades de la provincia.

El representante de Naciones Unidas destacó que la identificación científica de sustancias permite esclarecer hechos y aportar información técnica para las decisiones judiciales. También remarcó que contar con evidencia de calidad contribuye a sostener las garantías procesales.

Uno de los desafíos centrales, explicó, está relacionado con las drogas sintéticas y las nuevas sustancias psicoactivas, cuyos componentes pueden modificarse con rapidez. Los análisis producidos en Neuquén también podrían aportar información para sistemas de alerta temprana y organismos sanitarios.

“Básicamente, puede salvar vidas”, señaló García Sigman al referirse a la utilidad de detectar nuevas sustancias, mezclas o composiciones potencialmente riesgosas.

Una herramienta vinculada con la desfederalización

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, ubicó la inauguración como parte del proceso iniciado con la adhesión de Neuquén a la desfederalización de la persecución y juzgamiento de delitos vinculados con drogas.

“Esta decisión fue mucho más que un cambio en la competencia. Fue la decisión de una provincia de asumir una política pública”, afirmó.

Para Mazieres, el laboratorio permite consolidar una capacidad institucional que trasciende a las autoridades actuales. “Agrega capacidad institucional. Esto es muy importante porque nos trasciende a las personas”, sostuvo.

También destacó el acompañamiento económico del Poder Ejecutivo y de la Municipalidad de Neuquén y reconoció el trabajo de Soledad Gennari como una de las impulsoras del proyecto.

Más de $130 millones para fortalecer la capacidad tecnológica

Carla Pandolfi, referente de microtráfico del Poder Judicial, señaló que el laboratorio completa desde el punto de vista técnico y científico el proceso iniciado con la desfederalización.

“El laboratorio va a fortalecer de manera concreta y con base científica la respuesta de nuestra provincia frente a uno de los fenómenos delictivos más complejos de nuestros tiempos”, explicó.

Una parte de los recursos utilizados para adquirir el equipamiento provino de fondos obtenidos a partir de la implementación de esa política. Según Pandolfi, hasta el momento se recaudaron más de $130 millones provenientes de secuestros, que serán destinados a fortalecer capacidades tecnológicas.

Neuquén también se incorporó a la Red Federal de Laboratorios, que promueve el intercambio de información y buenas prácticas entre los espacios especializados del país.

Proyección para la Patagonia

Además de atender las necesidades de las investigaciones locales, el laboratorio fue presentado como una herramienta con potencial para brindar capacidades a otras jurisdicciones de la región.

La articulación con la Red Federal de Laboratorios y la cooperación con Naciones Unidas permitirán ampliar el intercambio técnico y científico.

Para el sistema judicial, la puesta en funcionamiento implica contar con análisis especializados dentro de la provincia. Para las investigaciones, supone disponer de evidencia científica en menor tiempo, mientras que para Neuquén representa una nueva infraestructura destinada a fortalecer la respuesta frente al tráfico de drogas.