«En ningún otro lugar del mundo»: la ranita exclusiva de Neuquén y las acciones que se hacen para su conservación

La ranita patagónica (Atelognathus patagonicus) es un especie anfibia endémica de Neuquén y restringida al Parque Nacional Laguna Blanca. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Su distribución es extremadamente acotada. Por lo que llevan a cabo acciones de conservación.

Desde el Gobierno de Neuquén resaltaron que «no se encuentra de manera natural en ningún otro lugar del mundo».

Dónde vive la ranita patagónica, especie en peligro de extinción

Comunicaron que su distribución está restringida al Parque Nacional Laguna Blanca, donde habita en las lagunas de Antiñir, Verde y Jabón. «Este reducido territorio convierte a cada población en un componente fundamental para la conservación de la especie», resaltaron.

La ranita patagónica es un anfibio de entre 35 y 50 milímetros de longitud, tanto en machos como en hembras. Para identificarla, los especialistas indican que el dorso puede ser grisáceo o marrón oliva, con manchas oscuras o un fino punteado. En contraste, el vientre presenta una tonalidad anaranjada, con un moteado suave en la zona del pecho y la garganta.

Entre sus particularidades están sus patas. Sus dedos de los pies están completamente unidos por membranas, vinculado con su vida en ambientes acuáticos.

Acciones de protección de la ranita patagónica

Desde el Gobierno de Neuquén resaltaron que su condición de endemismo, sumada a las características particulares de su hábitat, «hace que la conservación de sus ambientes sea fundamental para asegurar su supervivencia». Teniendo en cuenta que la ranita patagónica vive exclusivamente en el Parque Nacional Laguna Blanca, es vital «prestar especial atención a las condiciones ecológicas de las lagunas que constituyen su hogar».

Además, otro aspecto es el educativo y conocer la relevancia de este anfibio. Al respecto, desde el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales se colabora con la divulgación y difusión de especies de la flora y fauna para concientizar sobre el cuidado de la biodiversidad en toda la provincia del Neuquén.

La Ranita de Darwin, otra especie en peligro de la Patagonia

En la Patagonia, también se encuentra la Ranita de Darwin (Rhinoderma darwinii), un pequeño anfibio, endémico de los bosques andino-patagónicos y categorizado en “Peligro de Extinción”. Según comunicó el Parque Nacional Nahuel Huapi se «requiere acciones coordinadas» entre Chile y Argentina «ambos países «para garantizar la protección de sus poblaciones y de los ambientes que habita».

Al respecto, indicó que la Estrategia Binacional 2026–2040, es un instrumento que «fortalece la cooperación para proteger a este anfibio en todo su rango de distribución mediante objetivos comunes, protocolos de acción y mecanismos de coordinación entre organismos públicos, instituciones científicas y organizaciones vinculadas a la conservación de Chile y Argentina, consolidando una agenda compartida frente a las distintas amenazas que enfrenta la especie».

Desde el área protegida señalaron que desde 2022 entre sus acciones el parque nacional «releva sistemáticamente los sitios donde la Ranita de Darwin fue registrada históricamente, con el objetivo de actualizar información sobre su presencia y detectar posibles amenazas sobre sus poblaciones».