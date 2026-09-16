Presupuesto 2027: las principales obras que Nación proyecta en la Patagonia y el resto de las provincias argentinas

El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. El texto contiene el detalle de las principales obras de infraestructura previstas para la Patagonia y el resto de las provincias, en un esquema en el que predominan proyectos viales, de agua y saneamiento.

Presupuesto 2027: el plan del Gobierno

El Gobierno proyecta, entre las variables macroeconómicas, que el PBI crezca un 4% durante 2027, que la inflación anual se ubique en 18% y prevé que el salario promedio aumente un 25,4%, por encima de la evolución esperada de los precios.

En materia cambiaria, la iniciativa contempla un dólar de $1.847,60 para fines de 2027. El Ejecutivo aclaró que ese valor no constituye una previsión puntual sobre la cotización, sino que surge de ajustar el nivel actual por la inflación estimada para el próximo año.

Sin embargo, los anexos muestran una particularidad: una parte importante de las obras incluidas tendrá una ejecución limitada durante el 2027, ya que los compromisos de reparten entre 2027, 2028, 2029 y ejercicios posteriores.

En ese apartado, las obras de inversión con incidencia en ejercicios futuros suman $1,36 billones, pero para el próximo año se contempla devengar alrededor de $156.576 millones. El resto queda distribuido hacia los años siguientes.

Los obras que se proyectan en la Patagonia y el resto de las provincias

En la Patagonia, según documento que ingresó al Congreso, las obras principales que se proyectaron alcanzan a Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.

En la provincia neuquina, entre otras iniciativas, aparece la construcción de un sistema de agua potable para Junín de los Andes, financiado con crédito externo por unos $2.968 millones. En Chubut se prevé continuar con la duplicación de calzada de la Ruta Nacional 3, entre el acceso a Puerto Madryn y la rotonda norte de Trelew. El proyecto tiene un costo estimado de $15.107 millones, pero solo $1.665 millones corresponden a 2027.

En tanto, en Tierra del Fuego, el Presupuesto incorpora distintos trabajos sobre la Ruta Nacional 3 como: la construcción de pavimento entre la avenida Alem y el acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego; mantenimiento, seguridad vial y repavimentación en el acceso a Ushuaia.

Hacia otras partes del país, se planean obras en Chaco, Misiones, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y Santa Fe.

En la primera una de las obras importantes es la variante de paso de Resistencia sobre la Ruta Nacional 11, con una inversión total calculada en $27.131 millones. Sin embargo, para 2027 la partida es de alrededor de $566 millones, mientras el grueso de la ejecución queda para los ejercicios siguientes.

En Misiones se incluye el soterramiento de la Ruta Nacional 12 en Posadas, entre las avenidas Las Heras y Tomás Guido. El proyecto alcanza casi los $27.947 millones, aunque sólo $322 millones están contemplados para el próximo año. También aparecen obras de viviendas sustentables.

En La Rioja, el Presupuesto contempla obras de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 76, en el tramo que conecta con Villa Unión, con una inversión total superior a los $19.000 millones. Y en Catamarca se proyecta la repavimentación de la Ruta Nacional 38 desde el límite con La Rioja, por más de $12.279 millones.

Tucumán sería otras de las provincias beneficiadas. Una de las obras de mayor volumen es el Acueducto Vipos con una inversión de unos $25.113 millones para 2027 y un costo total que supera los $148.000 millones.

Esta provincia también cuenta con otras obras de infraestructuras, entre ellas aparecen la planta depuradora de líquidos cloacales de Concepción con $2.196 millones, y trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 38, incluido el acceso sur a San Miguel de Tucumán.

Otra provincia con proyectos destacados es Santiago del Estero. Para 2027, el presupuesto contempla $18.097 millones destinados a la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 9, en el tramo que conecta la capital provincial con el acceso a Termas de Río Hondo. Asimismo, entre las intervenciones de alcance interjurisdiccional, sobresale la recuperación y mantenimiento del corredor vial que une General Pinedo (Chaco) con Quimilí, obra que requerirá una importante inversión plurianual.

En Corrientes se destaca la construcción de la variante de la Ruta Nacional 12 para el paso por la capital provincial, obra con una inversión total proyectada de $17.665 millones, de los cuales $1.724 millones se prevén para el próximo año. Además, la provincia cuenta con una partida de $6.895 millones destinada a la remodelación y prolongación de colectores cloacales, junto con la edificación de una planta depuradora en la ciudad capital.

Por su parte, en Santa Fe figura la adición de terceros carriles en la autopista Buenos Aires-Rosario (tramo Alvear – RN A012), con un costo estimado cercano a los $7.985 millones. En esa misma jurisdicción, se contemplan trabajos sobre la RN 178, entre la RN 33 y Las Rosas, por un monto plurianual de $47.850 millones.