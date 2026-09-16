Un corte que puede cambiar una vida: el Banco de Pelucas de Viedma lanza una campaña solidaria

Viedma se suma a una campaña que transforma cabello donado en pelucas solidarias. Foto: Marcelo Ochoa.

Un corte de cabello puede convertirse en una ayuda concreta para una persona que atraviesa un tratamiento oncológico. Con ese objetivo, el Banco de Pelucas de Viedma realizará el próximo lunes 21 de septiembre una Campaña Solidaria de Donación y/o Corte de Cabello.

La actividad se desarrollará de 14 a 17 en la Junta Vecinal del barrio Fátima, ubicada en Güemes 408, esquina Alberdi, en Viedma.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad. Quienes quieran colaborar podrán donar cabello de entre 15 y 20 centímetros de largo en adelante, que será utilizado para la confección de pelucas destinadas a personas que atraviesan tratamientos oncológicos.

También será posible acercarse directamente a la jornada para cortarse el cabello de manera gratuita y sumarse así a la campaña.

Una red solidaria que funciona desde 2018

El Banco Solidario de Pelucas nació en 2018 a partir de una capacitación realizada en Carmen de Patagones, donde representantes de distintos bancos de pelucas del país enseñaron cómo conformar este tipo de asociaciones. Actualmente, la organización acompaña a personas de Viedma, Carmen de Patagones y distintas localidades de la región.

Alicia Cáceres, referente del Banco de Pelucas Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

La agrupación confecciona y dona pelucas a pacientes oncológicos y personas con alopecia. Además, brinda acompañamiento a quienes atraviesan estos procesos y a sus familias.

Para elaborar cada peluca se atraviesan distintas etapas, se recolecta y prepara el cabello donado, se confecciona una base adaptada al cráneo y luego se realizan las cortinas de cabello que finalmente se incorporan a la peluca. Una vez terminada, se corta y estiliza.

Por eso, cada donación de cabello se transforma en parte de un proceso que termina en una peluca para alguien que la necesita.

¿Qué cabello se puede donar?

Desde la organización explicaron que reciben distintos tipos de cabello. Incluso quienes no quieran realizar un corte completo pueden colaborar: en determinados casos se pueden levantar algunas capas del pelo y retirar el cabello necesario sin necesidad de cambiar completamente el largo. También reciben cabello teñido, tanto liso como rizado.

El Banco de Pelucas Viedma convoca a donar cabello de entre 15 y 20 centímetros en adelante. Foto: gentileza.

Además del cabello, el Banco de Pelucas necesita materiales para continuar con su trabajo, entre ellos insumos de costura y confección, microtul, hilos, agujas y herramientas.

La campaña del lunes será una nueva oportunidad para acercarse, donar cabello y formar parte de esta red solidaria.

Todos los datos de la campaña