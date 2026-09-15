Rolando Figueroa: «Es muy importante que Vaca Muerta tenga la meta de llegar a cero emisiones»

Este martes comenzó en Vaca Muerta Metano Near Zero 2026, un encuentro que reúne en Neuquén Capital a representantes del Estado, la industria, la ciencia, las universidades y organismos internacionales para avanzar en estrategias de medición, reducción y mitigación de las emisiones de metano.

Durante la apertura, el gobernador Rolando Figueroa destacó la necesidad de contar con información precisa como primer paso para avanzar hacia una actividad hidrocarburífera con menores emisiones. «Es muy importante que Vaca Muerta y todo lo que estamos desarrollando tenga esta meta de llegar a cero emisiones. Para transitar ese camino, primero tenemos que cuantificar y, a partir de ahí, seguir trabajando», afirmó.

También sostuvo que el desarrollo de la industria debe estar acompañado por una mirada integral sobre el ambiente y las condiciones sociales de la provincia. «Estamos a favor de la productividad, del desarrollo y de la seguridad energética, pero siempre con el cuidado del ambiente y con la permanente construcción de sustentabilidad social», señaló.

En esa línea, afirmó que el cuidado del ambiente y la sustentabilidad social «son vitales para que cualquier programa económico pueda desarrollarse de manera sostenida».

Figueroa también planteó que la agenda ambiental debe contemplar el destino de los recursos generados por la producción. «Cuando cuantificamos qué ocurre con un barril de petróleo y hacia dónde van esos recursos, también tenemos que saber cómo se reinvierten. La construcción de la sustentabilidad social en la provincia es un gran desafío que estamos asumiendo los neuquinos», explicó.

Uno de los ejes del evento es que la búsqueda de reducir las emisiones de metano, más allá de ser un desafío ambiental, puede convertirse en un factor de competitividad para los hidrocarburos neuquinos en los mercados internacionales.

En ese sentido, Figueroa señaló la posibilidad de diferenciar la producción de Vaca Muerta a partir de su desempeño ambiental. «Si logramos salir con una calidad de gas y de petróleo diferenciada por la cantidad de emisiones, desde un puerto patagónico y con un sello patagónico, podemos generar un producto diferente para el mundo», sostuvo.

El gobernador advirtió que las exigencias ambientales de los principales mercados internacionales continúan aumentando. «Somos conscientes de que Europa sigue reforzando la necesidad de reducir las emisiones a la hora de generar energía. También se han sumado voluntariamente Japón y Corea del Sur, y tenemos que trabajar en esa dirección», indicó.

Reporte obligatorio y actualización de la normativa ambiental

Por su parte, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y las empresas para establecer mecanismos obligatorios de reporte de emisiones y mejorar la fiscalización de las alertas detectadas en Vaca Muerta.

La funcionaria explicó que, al asumir la actual gestión, el reporte de emisiones no era obligatorio. A partir de entonces, la Provincia comenzó a desarrollar un protocolo junto con las operadoras, contemplando las particularidades de cada compañía y con la participación del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Leticia Esteves destacó el trabajo para establecer mecanismos obligatorios de reporte de emisiones. Fuente: Gobierno de Neuquén.

«Entendemos que la actividad hidrocarburífera va a seguir creciendo y que Vaca Muerta alcanzará su máximo potencial en los próximos años. Pero ese crecimiento no puede ser en detrimento del cuidado y la preservación de nuestros recursos naturales y del ambiente«, afirmó Esteves.

La ministra también anticipó una actualización de la normativa ambiental provincial. El objetivo, explicó, es elevar los estándares de protección y, al mismo tiempo, adaptar los procedimientos a la dinámica de una industria en expansión.

«Nos propusimos terminar nuestra gestión con una normativa ambiental actualizada, que permita elevar los estándares de cuidado y preservación, mejorar los tiempos y acompañar la dinámica de la actividad, pero sin que eso sea en detrimento del ambiente», señaló.

«Neuquén se está proyectando al mundo y el mundo requiere mediciones»

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, puso el foco en la necesidad de contar con mediciones confiables para diseñar políticas concretas de reducción. «Neuquén se está proyectando al mundo y el mundo requiere mediciones, estudios de base y capacidad para establecer contrastes y proyectar reducciones de emisiones», sostuvo.

Salvatori señaló que la estrategia provincial apunta a encontrar un equilibrio entre el desarrollo hidrocarburífero y el control ambiental. «No se trata de generar tasas restrictivas ni controles excesivos, pero tampoco podemos esconder los residuos debajo de la alfombra. La sustentabilidad social y ambiental es una de las claves para sostener el desarrollo», afirmó.

En esa línea, indicó que la Provincia trabaja para que las empresas puedan construir sus propias líneas de base de emisiones y, al mismo tiempo, fortalecer la capacitación de profesionales neuquinos. La información obtenida permitirá establecer diagnósticos y definir acciones específicas para reducir las emisiones de metano.

Hipólito Salvatori puso el foco en contar con mediciones confiables para diseñar políticas concretas de reducción. Foto: Gobierno de Neuquén.

Cooperación internacional para reducir el metano

Vaca Muerta Metano Near Zero 2026 se desarrolla este martes y miércoles en distintos espacios de la ciudad de Neuquén, con la participación de autoridades, especialistas y representantes de la industria energética de la Argentina y otros países.

La apertura incluyó además una comunicación a distancia de Andrea Brusco, directora regional adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para América Latina y el Caribe. Brusco destacó el papel de los datos satelitales, los sistemas de medición y la cooperación entre gobiernos y empresas para detectar y reducir emisiones, además del trabajo desarrollado por Neuquén y la Argentina frente a las alertas de metano.

La agenda del encuentro incluye exposiciones de Florencia Carreras, gerente regional para América Latina y el Caribe del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO-PNUMA); Carlos De Regules Ruiz-Funes, asesor senior de la Climate and Clean Air Coalition (CCAC); Nicolas Kuen, consejero de Energía y Salud de la Delegación de la Unión Europea en Brasil; Erin Tullos, profesora de Práctica de The University of Texas at Austin; James Turitto y Felipe Cardoso, especialistas de Clean Air Task Force (CATF); Anabella Ruiz, referente de OLACDE y del Observatorio de Emisiones de Metano de Latinoamérica y el Caribe; y Gina Monticelli, especialista del Organismo Argentino de Acreditación (OAA).