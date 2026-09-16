ANSES octubre 2026: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas con el aumento del 1,66%

En el marco del esquema de movilidad mensual, indexado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió la escala de haberes que regirá durante octubre 2026 para las prestaciones asistenciales y no contributivas.

Conforme a la pauta técnica, que contempla dos decimales sobre la inflación de agosto relevada por INDEC, el organismo previsional ANSES aplicará una actualización del 1,66% sobre los montos básicos.

De forma paralela, el Poder Ejecutivo ratificó la liquidación del bono previsional extraordinario de $70.000, garantizando que los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciban un refuerzo económico directo junto con su liquidación mensual ordinaria.

ANSES: montos de Pensiones No Contributivas en octubre 2026 con bono incluido

Al determinarse legalmente como una proporción fija del haber mínimo jubilatorio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), las Pensiones No Contributivas administradas por ANSES presentarán los siguientes valores brutos en octubre 2026:

PNC por Invalidez o Discapacidad (70% de la mínima) : el haber básico mensual asciende a $305.023,96. Al adicionarse el plus de $70.000 sin descuentos, el ingreso bruto consolidado se ubica en $375.023,96.

: el haber básico mensual asciende a $305.023,96. Al adicionarse el plus de $70.000 sin descuentos, el ingreso bruto consolidado se ubica en $375.023,96. PNC por Vejez (70% de la mínima) : registra el mismo esquema que la prestación por discapacidad, con un básico de $305.023,96 y un cobro total de $375.023,96 tras la acreditación del bono complementario.

: registra el mismo esquema que la prestación por discapacidad, con un básico de $305.023,96 y un cobro total de $375.023,96 tras la acreditación del bono complementario. PNC para Madres de 7 hijos (100% de la mínima): al equipararse íntegramente al piso previsional general, el monto básico alcanza los $435.748,51, por lo que con el refuerzo previsional completo el cobro totaliza $505.748,51 brutos. A esta línea se le adicionan los importes correspondientes a la Tarjeta Alimentar en caso de tener menores de hasta 17 años a cargo.

ANSES escala oficial PUAM en octubre 2026: cuánto se cobra con el plus previsional

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes exigidos por el régimen contributivo, también verá reflejado el ajuste del 1,66% en sus haberes:

Haber ordinario (80% de la mínima) : la prestación básica se establece en $348.598,81.

: la prestación básica se establece en $348.598,81. Total consolidado de bolsillo: con la inclusión íntegra del bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios percibirán una suma bruta final de $418.598,81.

El refuerzo de $70.000 conserva su carácter no remunerativo, y se transfiere de manera automática en la misma cuenta bancaria y fecha asignada por el cronograma oficial de ANSES, sin quitas por aportes ni descuentos impositivos.

ANSES: cómo consultar la liquidación de pensiones en Mi ANSES

Para verificar el desglose de los haberes antes de concurrir a la entidad bancaria, los beneficiarios de la PUAM y las Pensiones No Contributivas pueden acceder a las plataformas digitales del organismo de la seguridad social.

El seguimiento individual se efectúa a través de los siguientes pasos: