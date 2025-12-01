Uranio en Río Negro: trazaron los siguientes pasos del proyecto Ivana en Valcheta

Nuevos análisis de realizados por Ivana Minerales, la empresa conjunta de Blue Sky y Corporación América para la explotación del Proyecto Amarillo Grande de uranio y vanadio, cerca de Valcheta, trazó una hoja de ruta clara para avanzar en el estudio de Evaluación Económica Preliminar y el Estudio de Factibilidad Económica. En el final de este mapa está también la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental final.

El plazo establecido por la hoja de ruta del Proyecto Ivana de uranio es de aproximadamente 24 meses para completar estas etapas, con un presupuesto total estimado de US$13,5 millones, incluyendo imprevistos, informó Blue Sky en un comunicado de prensa.

El análisis de brechas, el estudio que realizó Ivana Minerales, es una herramienta para comparar el estado actual de un proyecto o proceso con los objetivos o estándares deseados. De esta forma se identifican las deficiencias para implementar acciones correctivas.

Este tipo de estudios se aplica para mejorar desde aspectos técnicos y operativos (como la estabilidad de rocas o la eficiencia productiva) hasta el cumplimiento de regulaciones ambientales y de seguridad.

El Análisis de Brechas fue preparado por M3 Engineering & Technology Corporation, con el apoyo de un consorcio de firmas consultoras especializadas, a solicitud de Ivana Minerales.

Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Blue Sky, comentó: «La finalización de este análisis de brechas marca un hito estratégico importante para Blue Sky e IMSA (Ivana Minerales). Nuestro objetivo siempre ha sido avanzar rápidamente con nuestro primer descubrimiento en el proyecto Amarillo Grande hacia la posible producción de uranio. Este análisis centra los pasos restantes, proporcionando un cronograma ambicioso pero sistemático y un camino claro hacia adelante. Nuestro socio local está comprometido con este proceso y juntos estamos impulsando Ivana con rapidez y responsabilidad».

Datos clave de los pasos del proyecto de uranio Ivana

Recursos minerales: «Ivana Minerales completó este año un nuevo programa de perforación de relleno, con un total de 328 pozos de circulación inversa (RC), para respaldar la posible mejora de la categoría de parte o la totalidad del recurso», indicó Blue Sky.

Procesamiento de minerales: «Las pruebas metalúrgicas de lixiviación alcalina previas han demostrado excelentes recuperaciones de uranio. El análisis de brechas recomendó la repetición de las pruebas de lixiviación, una mayor optimización del beneficio. Se espera que las pruebas adicionales de procesamiento de minerales propuestas duren entre 15 y 16 meses y representan el elemento más importante de la ruta crítica para impulsar el avance del proyecto», señaló la empresa.

Infraestructura: «No se identificaron limitaciones significativas de infraestructura, lo que permitió que las actividades de ingeniería se realizaran en paralelo con los estudios técnicos relacionados con los caminos de acceso, los edificios del sitio, el suministro de energía y más», explicó Blue Sky en un comunicado.

Línea de base hidrogeológica, radiológica y geotécnica: «Los estudios hidrogeológicos comenzaron en 2017, y los estudios de línea de base se completaron entre 2021 y 2023 y se actualizaron entre 2024 y 2025. El análisis recomienda programas complementarios para fortalecer estos conjuntos de datos de línea de base y garantizar que estén completamente alineados con los próximos hitos de permisos», remarcó la firma.

La empresa Ivana Minerales es una sociedad entre la canadiense Blue Sky y Corporación América, el grupo del empresario argentino Eduardo Eurnekian.



Dentro del programa de inversiones que presentó en su momento Blue Sky ante las autoridades provinciales de Río Negro, en la etapa exploratoria indicó que se van a invertir 35 millones de dólares.

Para la segunda etapa de construcción y puesta en marcha de la mina, los fondos serían de aproximadamente 160 millones de dólares. En esta etapa es clave el aporte que realizará Corporación América.

Reunión pública para mostrar los resultados del monitoreo del agua

Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el control de la actividad minera, la Secretaría de Minería de Río Negro realizó en Valcheta una reunión pública para socializar los resultados del Monitoreo Participativo de Aguas (MPA) del Proyecto Ivana.

Se presentó además el equipo operativo de coordinación, integrado por la Secretaría de Minería, Ivana Minerales S.A., la Defensoría del Pueblo, los municipios de Valcheta y Jacobacci, el Instituto Técnico Superior de Valcheta, INTA y referentes comunitarios.