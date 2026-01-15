Ushuaia fortalece su sistema eléctrico con una inversión de más de $5.800 millones

La producción de la central es clave para la estabilidad energética de la ciudad.

La provincia de Tierra del Fuego recibió un nuevo aporte de $5.827.597.200 destinado a la readecuación de la Central Eléctrica de Ushuaia. Esta inversión estratégica apunta a garantizar el suministro eléctrico y acompañar el desarrollo productivo de la capital fueguina.

Los recursos corresponden a los desembolsos 2 y 3 del Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado por el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (F.A.M.P.), en el marco del proyecto “Readecuación de la Central Eléctrica de la ciudad de Ushuaia”. Así lo confirmó la ministra de Obras y Servicios, Gabriela Castillo.

El ANR total aprobado asciende a $16.187.770.000, y con este último giro ya se recibieron $10.360.172.800, lo que representa un avance financiero del 64% del proyecto. Los fondos permitirán ejecutar el mantenimiento mayor de cinco turbogeneradores esenciales—TG7, TG13, TG8, TG11 y TG14— con el objetivo de llevarlos a una condición operativa equivalente a “cero horas”, es decir, una puesta a nuevo.

“La recepción de este importante desembolso nos permite dar continuidad y acelerar un proyecto estratégico para todos los fueguinos. Se trata de una inversión fundamental para garantizar el servicio eléctrico en Ushuaia, optimizar recursos con una relación costo-beneficio muy favorable y, principalmente, prevenir fallas mayores que podrían afectar a la comunidad y a la actividad económica”, destacó Castillo.

La ministra remarcó además que la obra se enmarca en la Emergencia Energética declarada por el Gobierno provincial. “No es solo una reparación, sino una readecuación integral del sistema. Esto nos permitirá contar con un parque generador más confiable y eficiente, sentando las bases de un sistema más estable mientras avanzamos en soluciones de mediano y largo plazo. Es una acción concreta del gobernador Gustavo Melella para superar una limitación histórica al desarrollo de la provincia”, subrayó.



El proyecto fue aprobado el 6 de enero de 2025 y el convenio se firmó el 1 de abril del mismo año. Entre sus objetivos específicos se encuentran el mantenimiento mayor y la actualización del sistema de control del generador TG7, además del mantenimiento integral de los generadores TG13, TG8, TG11 y TG14.

Con el primer desembolso recibido en mayo de 2025 se iniciaron las contrataciones clave, incluyendo la compra de repuestos originales de SIEMENS y SOLAR, herramientas especiales, el tablero de control y la contratación de servicios técnicos especializados de SIEMENS ENERGY S.A.

Con los fondos recientemente transferidos,el Ministerio de Energía, en coordinación con el agente fiduciario BICE Fideicomisos S.A., avanzará en las contrataciones y acciones previstas para intervenir los cinco turbogeneradores, cumpliendo estrictamente con el cronograma de obra y los requisitos de rendición de cuentas establecidos por el F.A.M.P.