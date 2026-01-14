GNL de Vaca Muerta: negocian un préstamo de US$ 1.000 millones para el primer gasoducto exportador 

En Vaca Muerta se concentra un total del 60% de los hidrocarburos que produce el país. Foto: Matias Subat

Un grupo de bancos internacionales mantiene negociaciones para otorgar un crédito sindicado de alrededor de US$ 1.000 millones destinado a la construcción de un nuevo gasoducto que conecte Vaca Muerta con la provincia de Río Negro. El financiamiento está siendo discutido con Southern Energy, el consorcio que impulsa un ambicioso proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde la costa atlántica argentina.

Según fuentes del mercado citadas por Bloomberg, entre las entidades involucradas se encuentran JPMorgan Chase, Citigroup y Banco Santander, aunque no se descarta que más bancos se sumen a la operación. Las conversaciones están en curso y los términos finales del préstamo aún podrían modificarse antes de un eventual cierre.

Southern Energy es liderado por Pan American Energy (PAE), que posee el 30% del consorcio y cuya propiedad está repartida en partes iguales entre la petrolera británica BP y el grupo Bridas. La petrolera estatal YPF participa con el 25%, mientras que Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG cuentan con participaciones menores.

El nuevo gasoducto, el primero dedicado exclusivamente a la exportación, tiene como objetivo transportar gas natural desde Vaca Muerta hasta los buques de licuefacción que estarán en la costa de Río Negro. La obra es clave para abastecer plenamente las plantas flotantes de GNL que el consorcio prevé operar en el Atlántico, luego de una primera etapa en la que se utilizará gas proveniente del sur del país con ampliaciones menores sobre la red existente.

El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia para aprovechar el potencial gasífero de Vaca Muerta, que concentra los segundos mayores recursos de shale gas del mundo.

El antecedente inmediato es el financiamiento de US$ 2.000 millones cerrado el año pasado para el oleoducto y el puerto del proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), orientado a la exportación de shale oil, considerado el mayor préstamo para infraestructura energética en la historia argentina, según JPMorgan. Esta obra se encuentra actualmente en construcción.

Buques del proyecto

En cuanto a la licuefacción, el primer buque del proyecto, el Hilli Episeyo, está previsto que comience a producir hacia fines de 2027. Un segundo barco, denominado MK II, se sumará alrededor de un año después. Ambos tendrán una capacidad conjunta de seis millones de toneladas anuales de GNL, con una parte relevante de los envíos destinada a Alemania que ya selló un contrato de compra por 8 años.

En mayo del año pasado, Southern Energy confirmó la incorporación del segundo buque de licuefacción, consolidando una inversión total que superará los US$ 15.000 millones a lo largo de los 20 años de operación. El MK II, originalmente habilitado en 2004 como buque metanero, se encuentra actualmente en proceso de adaptación en un astillero de China, con arribo estimado a la Argentina en 2028.

El consorcio informó que el proyecto podría generar exportaciones por hasta US$ 20.000 millones entre 2027 y 2035 y crear unos 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción. Ambos buques serán operados por SESA, con el objetivo de generar sinergias en el desarrollo y la operación.

El esquema de inversión prevé dos etapas: una primera fase entre 2024 y 2031, con desembolsos superiores a US$ 3.200 millones, y una segunda entre 2032 y 2035, por casi US$ 2.800 millones. En total, la inversión estimada para ambas fases ronda los US$ 6.000 millones, aunque considerando toda la cadena de valor a lo largo de dos décadas, el monto superará los US$ 15.000 millones.