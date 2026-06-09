Con YPF a bordo, avanza el proyecto de US$ 3.000 millones que busca convertir el gas de Vaca Muerta en un nuevo motor exportador

La ampliación de la planta de Tratayén y la construcción de un poliducto hasta Bahía Blanca son los ejes centrales de uno de los mayores proyectos de infraestructura energética previstos para el país. Foto gentileza.

La incorporación de YPF al proyecto de líquidos de gas natural (NGL) impulsado por Transportadora de Gas del Sur (TGS) marca un paso clave para una de las mayores inversiones energéticas en desarrollo en Argentina. Con un desembolso estimado en US$ 3.000 millones, la iniciativa apunta a industrializar parte del gas producido en Vaca Muerta y transformarlo en productos con alto valor comercial y potencial exportador.

El proyecto contempla la separación de componentes licuables presentes en el gas natural, como propano, butano y gasolinas naturales. Una vez abastecida la demanda local, esos derivados podrán destinarse a mercados externos, generando nuevas fuentes de ingresos para el sector energético.

Según confirmó YPF, su participación no será accionaria. La compañía actuará como productora y cargadora del gas que alimentará las futuras instalaciones, garantizando parte del abastecimiento necesario para el funcionamiento de la infraestructura.

El acuerdo prevé contratos de suministro por 15 años que cubrirán aproximadamente la mitad de la capacidad de procesamiento proyectada.

Las estimaciones de TGS indican que la nueva infraestructura permitirá producir cerca de 2,7 millones de toneladas anuales de líquidos de gas natural y generar exportaciones por alrededor de US$ 1.200 millones por año. El desarrollo demandará unos 45 meses de obras y abarcará trabajos en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Uno de los componentes centrales del plan será la ampliación de la planta de Tratayén, en Neuquén, junto con la construcción de un poliducto de 573 kilómetros y 20 pulgadas de diámetro que conectará esa localidad con Bahía Blanca. A través de esa red se transportarán los líquidos obtenidos durante el procesamiento para su posterior almacenamiento y fraccionamiento.

En Bahía Blanca se proyecta una nueva planta con capacidad para procesar 2,7 millones de toneladas anuales de productos C3+, además de instalaciones de almacenamiento, tanques específicos para distintas fracciones de líquidos y una terminal marítima destinada a la exportación.

Desde TGS destacan que se tratará de la mayor iniciativa de procesamiento de líquidos de gas natural desarrollada en el país y de la primera planta de gran escala de este tipo que se construirá en los últimos 25 años. El complejo complementará la capacidad existente en las instalaciones de Cerri y de Compañía Mega.

La incorporación de YPF acelera los pasos para la presentación formal del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), herramienta considerada fundamental para su desarrollo. En paralelo, TGS mantiene negociaciones con otras operadoras de Vaca Muerta, entre ellas Pluspetrol, Chevron y Pampa Energía, para sumar nuevos contratos de abastecimiento.

La iniciativa responde además a una necesidad estratégica para el crecimiento de la producción de petróleo en Vaca Muerta. El procesamiento del gas asociado permitirá evitar restricciones operativas y acompañar los planes de expansión de la actividad, mientras se potencia la capacidad exportadora argentina a partir de la industrialización de los recursos energéticos de la cuenca neuquina.