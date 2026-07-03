Argentina marcó un nuevo récord exportador: con impulso de Vaca Muerta alcanzó los 900.000 barriles de petróleo

La formación Vaca Muerta continúa consolidándose como el principal motor del crecimiento energético argentino y explica casi siete de cada diez barriles de petróleo que produce el país. Foto gentileza.

Argentina continúa imbatible en lo que respecta a la producción de petróleo. Como era de esperarse, la cifra sigue creciendo mes a mes y 2026 no es la excepción. En mayo de este año, la producción escaló a los 903.700 barriles de petróleo por día, lo que equivale a un aumento del 19,6% interanual y del 1,2% respecto de abril.

Así lo sostiene el último informe elaborado por Regional Investment Consulting S.A. (RICSA), que señala que el país alcanzó un nuevo récord histórico de producción, con exportaciones energéticas por US$ 1.745 millones y un superávit sectorial de US$ 1.543 millones, ambos valores históricos, impulsados por precios internacionales en máximos.

Este logro ubica a la Argentina entre los principales productores de crudo de América Latina, con la Cuenca Neuquina aportando el 78% del total nacional y registrando un crecimiento interanual del 35,8%.

Gráfico gentileza Regional Investment Consulting S.A. (RICSA).

En lo que respecta al gas natural, el informe detalla que en Neuquén la producción no convencional representa el 90% del total provincial, mientras que la producción de Vaca Muerta creció un 32% entre enero y mayo, consolidando su rol en la expansión del gas neuquino.

El gran protagonista: Vaca Muerta

Si se habla del motor estructural de la energía argentina, Vaca Muerta concentra la mayor participación del total producido en el país. Entre sus áreas destacadas por su crecimiento reciente en el petróleo figuran Bajo Choique – La Invernada y Rincón de Aranda. En gas, sobresalen Rincón del Mangrullo y Sierra Chata, con un aporte de 95,6 millones de m³ por día desde toda Vaca Muerta.

En mayo de 2026, Vaca Muerta alcanzó una producción de 623.020 barriles por día, representando el 69% del total nacional. En mayo de 2018, la producción se ubicaba en apenas 51.678 barriles diarios, equivalentes a poco más del 10% del total del país. Estos datos demuestran que, en apenas ocho años, la formación dejó de ser un desarrollo incipiente para consolidarse como el principal motor del upstream argentino.

Neuquén exportó en mayo un total de US$ 1.023 millones en combustibles y energía, con un acumulado de US$ 3.380 millones en los primeros cinco meses del año, consolidándose como el mayor motor exportador energético del país.

Entre las principales operadoras de petróleo con un crecimiento destacado en el mes en términos porcentuales se ubican YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pluspetrol y Pecom Energía.

YPF lidera con 352.000 barriles diarios, abarcando el 39% del mercado nacional. Su bloque La Amarga Chica aporta 79.000 barriles diarios, siendo el activo individual de mayor producción. Por su parte, Pecom Energía registra el mayor crecimiento mensual del período, superior al 200%, impulsado por la adquisición del 51% del yacimiento Manantiales Behr a YPF S.A.

En el segmento del gas, las cinco principales operadoras son Total Austral, YPF S.A., Tecpetrol, Pan American Energy y Pampa Energía. Total Austral lidera con una producción de 35 millones de m³ diarios, equivalente al 22% del mercado nacional. Su complejo offshore Carina-Orion concentra 17 millones de m³ diarios de la producción de la compañía en un único activo. Tecpetrol, por su parte, registró el mayor crecimiento mensual del período, con un incremento del 21%.

Todo esto ocurrió en un contexto internacional marcado por la volatilidad. El Brent alcanzó un máximo de US$ 118,3 por barril el 1 de mayo y luego descendió de manera sostenida hasta US$ 84,4 por barril el 15 de junio, en medio del conflicto en Oriente Medio, que había impulsado inicialmente los precios. Pese a ese escenario, la Argentina logró alcanzar un récord exportador en petróleo y energía.

Gráfico gentileza Regional Investment Consulting S.A. (RICSA).

Estos datos reflejan cómo el país continúa acercándose al objetivo de producir un millón de barriles diarios de petróleo antes de fin de año. Con una producción de 903,7 mil barriles por día, la Argentina quedó a solo 96,3 mil barriles de esa meta, impulsada por Vaca Muerta, que ya explica más de dos tercios del total nacional, mientras avanzan los desarrollos de infraestructura que sostienen este crecimiento.

El informe concluye que la Argentina continúa consolidando su posición como potencia energética regional gracias al desarrollo del no convencional en Vaca Muerta. La formación se afianza como el motor estructural del upstream argentino, al representar el 69% de la producción nacional de petróleo y el 61% del gas natural. Con estos resultados, el país mantiene en la mira un hito que espera concretar antes de fin de año, de la mano del crecimiento de su cuenca estrella.