Arena para Vaca Muerta: gremios advierten por el abastecimiento y se reabre el debate por el transporte desde Entre Ríos

La arena es un insumo clave en los procesos de fractura hidráulica utilizados en la producción no convencional en Vaca Muerta. Foto archivo.

El abastecimiento de arena para Vaca Muerta volvió a instalarse en el centro del debate del sector energético tras advertencias sindicales sobre posibles tensiones en la cadena logística. El planteo se da en un contexto de fuerte crecimiento de la producción no convencional que impulsa una demanda cada vez mayor del insumo clave para la fractura hidráulica.

El planteo fue realizado por el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), que advirtió sobre posibles riesgos en la continuidad del abastecimiento en el marco de un conflicto vinculado a las negociaciones salariales con las cámaras del sector de extracción y transporte de arena.

Según el gremio, la actividad del transporte y la logística del material constituye un eslabón central dentro de la cadena productiva que abastece a Vaca Muerta, por lo que eventuales demoras o conflictos podrían impactar directamente en el flujo de suministro hacia la cuenca neuquina.

“La arena que se extrae y transporta es un insumo fundamental para el desarrollo de Vaca Muerta”, señalaron desde la organización, en el marco de un conflicto en el que también se reclaman avances en las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias del sector.

¿Existen riesgos en el abastecimiento?



Ante la consulta por las advertencias sindicales, desde YPF indicaron a EnergiaOn que en principio, «no existe ningún riesgo en el traslado o abastecimiento de arena para la actividad en Vaca Muerta».

Más allá de la postura expresada por YPF, la discusión se da en un contexto de expansión sostenida de la actividad, que en los últimos años elevó de manera significativa los requerimientos logísticos del sistema.

Según estimaciones del sector, el desarrollo de Vaca Muerta implica un consumo de millones de toneladas de arena por año, lo que convirtió a este insumo en uno de los componentes más sensibles de la cadena de abastecimiento.

Ese crecimiento de la actividad en la cuenca neuquina impacta directamente en la logística de transporte, que debe movilizar grandes volúmenes del material desde distintos puntos del país hacia la región, en una operatoria que requiere coordinación entre extracción, acopio y traslado.

Las canteras de Ibicuy, en Entre Ríos, continúan siendo uno de los principales centros de abastecimiento de arena para Vaca Muerta, aunque en los últimos años también avanzaron proyectos para desarrollar arenas de cercanía en Río Negro y Neuquén. La preferencia histórica por las arenas entrerrianas se explica por su desempeño a lo largo de la vida útil de los pozos de shale, como en su momento señaló Horacio Marín, CEO y presidente de YPF.

En la industria atribuyen esa ventaja a la mayor presencia de cuarzo, una característica que les otorga mayor resistencia frente a otras arenas regionales. Al mismo tiempo, distintas operadoras avanzan en la evaluación de alternativas locales con el objetivo de diversificar el abastecimiento y reducir costos logísticos.

En ese esquema, Entre Ríos aparece como uno de los principales puntos de abastecimiento del insumo, lo que reabre la discusión sobre la modalidad de transporte. Actualmente predomina el traslado por camión, aunque en el sector se analizan alternativas como una mayor utilización de la hidrovía para mejorar la eficiencia logística y reducir costos.

El debate incluye además la capacidad de la infraestructura actual para sostener el crecimiento de la demanda, en un sistema donde el aumento de la actividad ha intensificado la circulación de camiones y los costos asociados al traslado.

Actualmente, según publicó EnergíaON, son dos las petroleras que comenzaron a probar este tipo de arenas silíceas. Por un lado, YPF realizó ensayos mezclando arenas neuquinas con arenas de Entre Ríos, valoradas en la industria por su resistencia.

Si bien esas pruebas no habrían continuado, la firma que sí sigue adelante con el testeo es Vista Energy. La compañía liderada por Miguel Galuccio no solo evalúa arenas locales, sino que cuenta con su propia cantera ubicada en la zona centro de la provincia de Neuquén.

En este contexto, distintas fuentes del sector señalan que la logística de la arena se ha convertido en uno de los puntos críticos del desarrollo de Vaca Muerta, no solo por los volúmenes requeridos sino también por la distancia entre los centros de extracción y los yacimientos.