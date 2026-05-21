GNL en Río Negro: este viernes se realiza la audiencia por el gasoducto dedicado con más de 160 oradores

Más de 160 voces por el gasoducto dedicado que conecta Vaca Muerta con el Atlántico. Foto: gentileza.

La audiencia pública por el proyecto del gasoducto dedicado que abastecerá la futura exportación de GNL desde la costa de Río Negro se realizará este viernes en San Antonio Oeste, en una instancia clave del proceso de evaluación ambiental. En total, 168 oradores participarán del debate sobre una de las obras energéticas más relevantes en desarrollo en la provincia.

El encuentro será a las 9 en el Gimnasio Municipal «Sebastiana Antenao» de San Antonio Oeste, donde se abordará el proyecto del gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste.

La iniciativa se enmarca en el esquema de exportación de gas natural licuado impulsado por el consorcio Southern Energy S.A., que proyecta el desarrollo de infraestructura en el Golfo San Matías para la producción y exportación de GNL.

Una obra estratégica para conectar Vaca Muerta con el Atlántico

El gasoducto unirá la producción de Vaca Muerta con la costa rionegrina a través de un tendido de 472,5 kilómetros, con la mayor parte del trazado dentro de Río Negro.

El proyecto será ejecutado por San Matías Pipeline y tendrá una capacidad de transporte de hasta 28 millones de metros cúbicos diarios, destinada a abastecer el sistema de licuefacción flotante previsto en la región.

El desarrollo energético es impulsado por el consorcio Southern Energy, integrado por: Pan American Energy (PAE) (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

El esquema prevé la instalación de unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías, -Hilli Episeyo y MKII- con capacidades de producción de 2,4 y 3,5 millones de toneladas anuales de GNL, respectivamente.

GNL en Río Negro: las obras previstas

En territorio rionegrino, la traza del gasoducto dedicado recorrerá zonas hidrocarburíferas, áreas rurales y sectores productivos, en gran parte en paralelo al oleoducto VMOC/VMOS que actualmente construye YPF. El proyecto contempla además una serie de instalaciones complementarias destinadas a garantizar la seguridad y operatividad del sistema.

A lo largo del recorrido, el gasoducto incorporará infraestructura superficial como trampas lanzadoras y receptoras de scrapers, además de válvulas Line Break (LBV), sistemas clave para el control operativo y la seguridad del transporte de gas. El sistema estará equipado con un esquema de compresión 2+1 (dos en operación y uno de respaldo), impulsado por turbinas a gas.

Entre las principales obras se destaca la planta compresora intermedia en Allen, que contará con tres equipos bajo el sistema 2+1, junto a trampas lanzadoras y receptoras de scraper, válvulas de seccionamiento y una estación de medición fiscal en San Antonio Oeste.

Desde esa terminal se realizará la transferencia del gas hacia la planta compresora que abastecerá las unidades flotantes de GNL en el Golfo San Matías, donde se concentrará el proceso de licuefacción para exportación.

El proyecto Gasoducto Dedicado Tramo Río Negro se enmarca en el esquema FLNG GSM e incluye la construcción de la planta compresora intermedia de Allen, la terminal y estación de medición (EMED) y su vinculación con la planta compresora de San Antonio Oeste, que alimentará directamente las unidades flotantes.

La obra en su conjunto tiene un plazo estimado de ejecución de 24 meses, con inicio previsto en mayo de 2026 y finalización en abril de 2028.

Participación y evaluación ambiental

La audiencia forma parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y permitirá la exposición de posiciones, observaciones técnicas y aportes de distintos sectores antes de la resolución final sobre el proyecto.

La inscripción alcanzó los 168 oradores, que intervendrán en una jornada donde se pondrán en discusión los aspectos ambientales, territoriales y productivos de la obra.