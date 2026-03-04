Vaca Muerta al mundo: firmaron el mayor contrato de Argentina para exportar GNL desde Río Negro a Europa

En un hito clave para la industria hidrocarburífera nacional y Vaca Muerta, con un impacto directo en la región, Southern Energy (SESA) y la compañía alemana SEFE (Securing Energy for Europe) firmaron este miércoles en Berlín el contrato definitivo para la primera exportación a gran escala de Gas Natural Licuado (GNL). Se trata del mayor acuerdo de venta de GNL de Argentina al mundo, tanto en términos de volumen como de plazo.

La operación establece la venta de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante un período de 8 años. Las exportaciones comenzarán a fines de 2027, momento en el cual entrará en operación el buque de licuefacción «Hilli Episeyo». Este buque será el primero de dos que se instalarán en el Golfo San Matías, en la costa de la provincia de Río Negro.

El impacto en Río Negro y Vaca Muerta

El proyecto liderado por SESA —un consorcio conformado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%)— tiene a la región patagónica como epicentro operativo.

En la foto (De izquierda a derecha): Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE; Rodolfo Freyre, Presidente de SESA; Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en la República Federal de Alemania; Doris Honold, miembro del Consejo de Supervisión de SEFE, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE; Dr. Egbert Laege; CEO de SEFE. (Foto: gentileza)

Los números del acuerdo que impactarán en la economía local son contundentes:

Los ingresos de este contrato permitirán monetizar los vastos recursos de gas extraídos de Vaca Muerta, generando una fuente genuina de divisas para el país.





SESA confirmó una inversión superior a los US$15.000 millones a lo largo de 20 años de operación de los dos buques en el Golfo San Matías.





a lo largo de 20 años de operación de los dos buques en el Golfo San Matías. Se prevé alcanzar exportaciones por más de US$20.000 millones entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035.





entre el inicio de las operaciones en 2027 y 2035. Favorecerá la creación de 1.900 empleos directos e indirectos, predominantemente de origen local durante la etapa de construcción, y asegurará una elevada participación de proveedores locales durante la operación.





El volumen acordado con la firma alemana cubrirá más del 80% de la capacidad de producción del primer buque «Hilli Episeyo» (que es de 2,45 millones de toneladas anuales) y representará más del 30% de la capacidad total conjunta proyectada con el segundo barco (6 millones de toneladas anuales).

Argentina, nuevo actor global

El acuerdo, firmado en el AXICA Convention Centre de la capital alemana tras un entendimiento marco alcanzado en diciembre pasado, posiciona al país en el mapa energético mundial.

Rodolfo Freyre, presidente de SESA, destacó que este contrato «confirma el posicionamiento de la Argentina como un nuevo proveedor internacional y estratégico de GNL para la diversificación de las fuentes globales» y «constituye un aporte clave para fortalecer la seguridad energética en Europa».

Por su parte, Frédéric Barnaud, CCO de SEFE (empresa propiedad del Gobierno Federal de Alemania que emplea a unas 2.000 personas en el mundo ), resaltó la rapidez con la que se consolidó el contrato en poco más de tres meses. «Con entregas que comenzarán ya en 2027, no sólo seremos la primera compañía energética alemana en recibir cargamentos provenientes de Argentina, sino también el primer cliente mundial de GNL de largo plazo del país», aseguró.