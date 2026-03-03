Traccionado por el petróleo, febrero cerró un mes con alta actividad en Vaca Muerta

Mientras la industria avanza en los planes para poder exportar el gas de Vaca Muerta como GNL, el petróleo es la gran vedette y así lo demostró el nivel de actividad de febrero, que mostró una alta cantidad de fracturas para poner en producción los nuevos pozos, con la particularidad de que 8 de cada 10 punciones apuntaron precisamente al petróleo.

De acuerdo al informe especial que elabora el Country Manager de la firma NCS Multistge, Luciano Fucello, para la Fundación Contactos Energéticos, durante febrero se realizaron en Vaca Muerta 2.371 etapas de fractura, el paso previo para poner en producción los nuevos pozos y el mejor indicador para medir el nivel de actividad en un play no convencional.

De ese total, el 80,5% de las punciones se dieron en pozos identificados como petroleros, mientras que solo el 19,5% apuntaron al gas natural, un segmento que habitualmente en esta época del año muestra más actividad ya que se trata de la campaña para contar con más producción en el invierno.

El estudio marcó que el mes pasado fue el mejor febrero en la historia corta de Vaca Muerta, que cuenta con apenas una década de actividad, pero que además reflejó un crecimiento interanual del nivel de actividad del 19,86%.

En tanto que en comparación con enero, el ritmo de los trabajos descendió levemente, algo habitual por tratarse de un mes con menos días. De todas formas, la baja fue del 1,25% dado que en enero se habían realizado 2.401 punciones, es decir apenas 30 etapas más.

En el mes hubo 9 empresas activas, siendo YPF la que más trabajos realizó, algo ya habitual en Vaca Muerta. La petrolera de mayoría estatal realizó un total de 1.087 de las 2..371 etapas de fractura del mes y dejó lejos a sus competidoras.

Pluspetrol se ubicó como la segunda firma más activa, con 293 etapas de fractura realizadas en el mes, y seguida de cerca por Vista Energy, la firma de Miguel Galuccio, que sumó 284 punciones.

El cuarto lugar quedó para Pampa Energía que sorprendió, no solo con 238 etapas de fractura en el mes, sino por el hecho de que fueron realizadas en el área en la que apunta al petróleo, Rincón de Aranda.

Tecpetrol trabajó en ambos segmentos y sumó 174 punciones, seguida por TotalEnergies que completó 140; Pan American Energy (PAE) con 90; Shell con 54 etapas de fractura y Phoenix Global Resources (PGR) con 11.

Ante la disparada de precio del petróleo que se registra a partir del conflicto bélico en Medio Oriente está por verse lo que sucederá en este tercer mes del año, un movimiento en el que además son varias las empresas que ya tenían previsto acelerar en sus planes de trabajo.