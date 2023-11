Vaca Muerta: Aranguren llamó a pensar en exportar en vez del autoabastecimiento

El ex ministro de Energía marcó que hay que generar las condiciones para que vuelvan las inversiones al país. Foto: gentileza.

El exministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren expresó que Argentina debe «dejar de ser un país al margen de la ley y de creer en salvadores. Tenemos que elevar nuestra voz para generar las condiciones necesarias para que vuelvan las inversiones a la Argentina«. Agregó que «si no tenemos una macroeconomía ordenada, Vaca Muerta no va a poder ayudar«.

«Argentina tiene que dejar de pensar en autoabastecimiento y pensar en exportar al mundo. Para eso se necesita invertir en infraestructura», indicó el ex funcionario. Las declaraciones se desprenden del evento Marval Legal Forecast 2024 del Estudio Marval O’Farrell Mairal donde junto a socios del estudio repasaron el presente de la industria.

Aranguren compartió panel con Agustina Ranieri, socia de Energía y Finanzas Corporativas (Marval O’Farrell Mairal); Gonzalo Santamaría, socio de los Departamentos de Derecho Público y Administrativo y de Energía (Marval); Leonardo G. Rodríguez, socio del Departamento de Minería (Marval) y Santiago Soria, socio del Departamento de Litigios y Arbitrajes (Marval).

A su turno, Ranieri señaló: “Hay dos buenas noticias: el aumento de producción en los últimos años y la cercanía del objetivo de autoabastecimiento con, además, exportación de crudo; se revirtió en los últimos dos meses la balanza energética para tener saldo positivo. El problema es el cómo: subsidio a la oferta y financiamiento público, esto debe cambiar”.

Se refirió también a la ventana de tiempo para los hidrocarburos: “hay que desarrollar los recursos ahora, hay un reloj que tenemos que aprovechar”. Por su parte, Leonardo Rodríguez explicó: que «mientras que la macroeconomía no se estabilice, muchos proyectos no se pueden llevar a cabo. La minería es un sector con muchos riesgos, no podemos seguir sumándole más».

«Estamos ante el momento más trascendente de la Argentina desde el regreso de la democracia. Desde Marval seguimos impulsando nuestros valores por el respeto de la ley y la independencia de la Justicia, como elementos centrales para el desarrollo», destacó el chairman de Marval, Santiago Carregal en la apertura del evento que se realizó en la sede del estudio.