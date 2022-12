Vaca Muerta cierra un 2022 repleto de récords

Hace poco más de una década al hablar de Vaca Muerta había que hacer una larga introducción para explicar qué era eso de los no convencionales, de una formación shale ubicada a 2500 metros bajo tierra y de pozos que tienen múltiples fracturas. En este 2022 que hoy está cerrando, Vaca Muerta logró no solo consolidarse como la estrella en ascenso en el escenario de los hidrocarburos del país, sino también como la gran esperanza de reducir importaciones en el corto plazo y multiplicar las exportaciones en un par de años.

El término que mejor describe este 2022 para los desarrollos en Vaca Muerta es, sin dudas, el de récord. Quienes a principios de año aún pudieran haber tendido alguna duda sobre el potencial de la formación se han encontrado este año con un nivel de producción que no cesó de meterse en las páginas de la historia del sector.

En este año la provincia de Neuquén otorgó cuatro concesiones de explotación no convencional (CENCH) sobre Vaca Muerta, siendo la última la entregada esta misma semana a la firma Tecpetrol por el bloque Puesto Parada. Se llegó así a las 46 concesiones de explotación no convencional dadas para la producción de gas y petróleo tan solo en Neuquén.

Esta multiplicación de las concesiones con destino a Vaca Muerta grafica además de un lógico crecimiento, una extensión de los bordes del desarrollo de la cuenca shale, que en este año no solo creció al sur con Puesto Parada, un bloque ubicado a la altura de Senillosa.

Sino que también la actividad en el shale se extendió hasta el norte neuquino, bien en el límite con Mendoza como es el caso de El Trapial Este de Chevron, y claro está que hacia la propia Mendoza en donde YPF apura la perforación de los primeros pozos de estudio en la zona de Malargüe.

Gracias a la mejora en la eficiencia las fracturas rompieron todos los registros históricos.

Desde ese conjunto de áreas, los registros de producción de noviembre -que se conocieron hace pocos días- marcaron que no solo la provincia de Neuquén quedó a un paso de batir el récord histórico de producción de petróleo que data de 1998 gracias a los barriles shale, sino que esa producción de petróleo súper liviano ya representa el 91% del total de la provincia.

Dicho en volumen, durante noviembre se extrajeron en Neuquén un total de 303.257 barriles de petróleo por día, y de ese total nada menos que 273.925 fueron de shale oil.

Pero si el peso del petróleo de Vaca Muerta es determinante para Neuquén, también lo es para el país, dado que representa más del 44% de los barriles que en total se extraen en Argentina, un país que el mes pasado superó los 613.000 barriles diarios.

En el segmento del gas el registro histórico del 2004, en la era dorada de un desarrollo que marcó al país como fue Loma La Lata, ya quedó relegado. Y es que la provincia logró superar ese hito, al alcanzar en agosto una producción de 91,59 millones de metros cúbicos por día de gas, que llenaron a tope todos los gasoductos.

El dato 273.925 barriles por día se extrajeron de Vaca Muerta en noviembre. Representan el 44% del total de la producción del país.

De ese total, la porción de gas de Vaca Muerta también fue determinante y con un peso del 60,8% en la provincia alcanzó su propio récord de 55,7 millones de metros cúbicos por día.

Para que se comprenda mejor lo importante de este volumen de shale gas no solo basta con decir que es el 40% del total de la producción del país, sino que desde hace muchos meses la producción de gas de Vaca Muerta ya supera a la producción que tienen todos los desarrollos de un país exportador de gas como es Bolivia.

Este crecimiento de la producción permitió que tanto en gas, pero en especial en petróleo, se generaran importantes saldos sobre el nivel de consumo nacional que se destinaron a las exportaciones.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, días atrás le puso números al balance anual de las exportaciones, ya que sostuvo que en el total del año los envíos de petróleo neuquino al exterior llegarán al récord de 20 millones de barriles. Un valor que claramente podrá crecer en los próximos años, pero que ya contrasta con las cero exportaciones que hubo hasta el 2020.

Junto a las exportaciones de gas natural que se dieron principalmente en los meses de baja demanda y que están además limitadas por la capacidad de los gasoductos a Chile, los envíos al exterior que partieron tan solo desde Neuquén sumaron en este año 2.500 millones de dólares.

Este cúmulo fue un alivio, sin lugar a dudas, para una balanza energética que aún así, cerrará este años con un rojo de 5.600 millones de dólares.

Claro está que para que la producción de Vaca Muerta haya creciendo en el orden del 40% que está cerrando el año, es porque detrás de ello hubo un gran trabajo de perforación y completación de pozos.

En el primer caso, en este 2022 se perforaron casi 400 pozos, de los cuales fueron conectaron y puestos en producción varios menos, levemente por debajo de los 300. Sin embargo, el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, fue muy claro al describir la magnitud del nivel de trabajos de este año, pues señaló que “se perforaron cerca de 350 pozos horizontales en este año, que son más que todos los pozos verticales que se hizo en los primeros años de Vaca Muerta”.

Vaca Muerta sumó una nueva concesión con un plan de inversiones millonario que promete generar 1.000 empleos directos (Foto: Gentileza)

Pero si hablamos de la estrella de las métricas en la formación shale, tenemos que referirnos a las etapas de fractura, el fracking en sí, que es el trabajo que se hace previamente a poder poner en producción un pozo nuevo.

En este 2022 las fracturas fueron todo un récord y no solo se anotaron la nueva marca más alta para un mes con las 1379 punciones realizadas en agosto, sino que además el acumulado del año fue todo un récord ya que en noviembre se había superado la marca del 2021 con 11.495 etapas realizadas a las que aún falta sumarles las de este mes.

Estos récords de pozos y fracturas realizados se deben a otro gran récord, de esos que son clave y que muchas veces no se escuchan tanto: el avance en la eficiencia de los trabajos.

Las operadoras no solo pudieron aprovechar lo que fue la crisis de la pandemia para encontrar la firma de realizar más trabajos con menos recursos, sino que lograron elevar casi a los niveles de eficiencia que se tienen en los grandes desarrollos de los Estados Unidos el rendimiento de los sets de fractura y equipos de perforación, que son los mismos en el país desde antes de la pandemia.

Este año marcará que en Vaca Muerta se “enterraron” otros 5.500 millones de dólares, un nivel de inversiones que se espera sea superado el año que viene.

Pero el 2023 será un año de fuertes obras, de trabajos colosales para ampliar tanto los oleoductos como los gasoductos para permitir una tercera ola de crecimiento de la producción shale. Los desafíos no solo estarán en esos trabajos sino también en permitir las importaciones que el sector requiere y que fueron todo un cuello de botella en este fin de año.

Pero en especial, el punto clave del 2023 será el mantenimiento de las reglas de juego vigentes, las regulaciones y aranceles en un sector que en este 2022 demostró que, aún sin nuevo financiamiento externo, pudo prácticamente batir todos los récords.

El auge que oculta la caída del convencional

Los extraordinarios rindes de los pozos de Vaca Muerta ocultan con su brillo una realidad poco feliz que sucede en el segmento de los hidrocarburos del país y de Neuquén y que es la marcada caída de la producción convencional.

A nivel nacional, si no se contara con la producción de Vaca Muerta los guarismos marcan que las extracciones llegarían tan solo a los 340.000 barriles por día, muy por debajo de las necesidades de consumo de las refinerías, lo cual llevaría a una necesidad de importación del orden de los 150.000 barriles diarios.

En el segmento del gas natural sucede algo similar, dado que para compensar los más de 50 millones de metros cúbicos diarios de shale gas harían falta dos buques regasificadores más.

Pero esta suerte del árbol que tapa el bosque no solo se da a nivel nacional, sino que aún más marcada en Neuquén. La provincia que capitaliza Vaca Muerta es la que más nota el giro de las inversiones, los trabajos y los equipos hacia el no convencional, no solo con el shale, sino también desde antes, con la irrupción del tight.

Esto llevó a que por ejemplo el mes pasado, de los 303.200 barriles diarios que se obtuvieron, solo 29.000 correspondieron al petróleo convencional.

Si se comparan estos valores por ejemplo con los niveles del 2006, en la era previa a los desarrollos no convencionales, la caída es estrepitosa, del 81%. Lo cual marca que si bien el crecimiento de la producción de Vaca Muerta es muy positivo, y es el imán de las empresas por ser una garantía de que se obtendrán buenos resultados, el sector también corre el riesgo de caer en una suerte de “vacadependencia” riesgosa, tal como se vio con los bloqueos de rutas del 2021.