Vaca Muerta se agranda: Tecpetrol recibió la concesión 46

Entre los brindis de Fin de Año, la provincia de Neuquén añadió otro festejo, esta vez gracias a Vaca Muerta que sumó hoy su concesión de explotación no convencional número 46. Se trata del área Puesto Parada que desarrollará la compañía Tecpetrol, con una inversión inicial de 65 millones de dólares para el plan piloto y 500 millones de dólares más para la primera fase del desarrollo masivo prevista para el año que viene.

El acto de firma de la concesión se realizó esta mañana en Casa de Gobierno en donde el ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, explicó que el nuevo bloque es en realidad una separación del área convencional Los Bastos. La nueva CENCH, por su sigla, tiene una superficie de 159 kilómetros cuadrados y en su plan piloto sumará 5 pozos horizontales, todos orientados al nivel de navegación más productivo de Vaca Muerta, que es La Cocina.

El CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, remarcó que de esos 5 pozos que conforman el plan piloto, ya se realizaron 3 que están en la fase de testeo y se sumarán en el corto plazo los otros dos. Tras esto, y en función de los resultados que esperan obtener, la firma avanzará con el desarrollo masivo del área que en sus 35 años de concesión podría llegar a la suma de 2.500 millones de dólares.

«La idea es no solo terminar el piloto sino avanzar con un desarrollo masivo de 164 pozos y con una primera etapa de 500 millones de dólares para obtener una producción de 15.000 barriles por día. Si los resultados son buenos, creemos que podemos llegar a los 30.000 barriles por día en esta área», destacó Markous.

Lo novedoso de este bloque orientado a la producción de petróleo es su ubicación, ya que se trata del área más al sur de toda Vaca Muerta, emplazada al norte de la localidad de Senilllosa, en una clara extensión del mapa de los trabajos en la formación.

Bien al sur. El bloque se ubica en la ventana de petróleo negro.

El objetivo de la petrolera que es líder en la producción de gas de Vaca Muerta a través de Fortín de Piedra, es comenzar con esta primera etapa del desarrollo masivo durante el año que viene, cuando -si los resultados acompañan- se prevé realizar las obras de infraestructuras necesarias.

«En 2023 estaríamos realizando la infraestructura para comenzar a llenarla en 2024 y llegar a principios de 2025 con los 15.000 barriles por día«, puntualizó Markous, a la vez que indicó que para esto prevén que se demandarán 1.000 puestos de trabajo directos y otros 3.000 a 4.000 indirectos, especialmente en lo que hace a la construcción de ductos y plantas de tratamiento.

La apuesta al petróleo de Tecpetrol

La petrolera del Grupo Techint es la principal productora de gas de Vaca Muerta a través del área Fortín de Piedra en donde este invierno se extrajeron 20 millones de metros cúbicos por día, y esperan llegar a los 23 millones diarios en el invierno del año que viene. Pero la firma apuesta a diversificar sus trabajos y replicar sus conocimientos en el segmento del petróleo.

Es por esto que Markous explicó que en la reciente subasta de capacidad de la nueva línea de Oldelval reservaron 3.000 metros cúbicos diarios (unos 18.800 barriles), que será el cupo que utilizarán para inyectar la nueva producción que obtengan de Puesto Parada.

«No vamos a descuidar el mercado del gas«, indicó Markous tras recordar que son la empresa que garantizó el 30% del gas plano para el gasoducto Néstor Kirchner y el 43% para el pico de invierno.

Pero indicó que «en gas hay mucho por ampliar con la segunda etapa del gasoducto pero aún así es un mercado limitado y con pocos actores, por eso trabajamos en diversificar en petróleo donde no hay problemas de demanda porque es comodity, aplicando el know how que tenemos para que lo exitosos que fuimos en Fortín de Piedra, serlo también en petróleo».

Es que además de este bloque centrado en la producción de petróleo, la firma posee otra área al norte de Vaca Muerta, Los Toldos 2 Este en donde desde la empresa se advirtió que sí habrá que esperar a que se sume capacidad de transporte para poder aumentar su producción.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se sentó en la conferencia en un claro tono de campaña junto al vicegobernador Marcos Koopman y el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

El mandatario que lleva entregada 35 de las 46 concesiones en sus gobiernos, aseguró que «hoy en el país hay proyectos enigmáticos como fueron Loma Campana o Fortín de Piedra, pero es necesario dar seguridad como en el caso del GNL que esperamos ansiosos la presentación del proyecto de ley y, por favor, que no entre la grieta en esto«.