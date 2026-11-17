El sector energético argentino atraviesa un momento de alza productiva que resulta cada vez más notorio. Así lo sostiene el último informe elaborado por Ricsa AyL, el cual realizó un análisis comparativo del tercer trimestre de 2026 (3T26) y del acumulado de los primeros nueve meses del año (9M26) correspondiente a las unidades de negocio de upstream de YPF, Vista y Pampa Energía.

El desempeño del tercer trimestre

Durante el tercer trimestre del año, los resultados evidenciaron distintos liderazgos según la métrica evaluada. Por un lado, Vista Energy lideró en margen EBITDA el segmento upstream del 3T26 con un 65,0% frente al 62,1% de YPF, además de encabezar la eficiencia por barril, alcanzando los US$54,1/boe, y el crecimiento de producción, con una suba del +33,3% interanual (i.a.).

Mientras tanto, YPF sostuvo la mayor escala operativa y financiera del trimestre con US$2.536 MM de ingresos y US$1.575 MM de EBITDA. Por su parte, Pampa Energía mantuvo su EBITDA en US$170 MM, en línea con el 3T25 (US$171 MM), período en el cual los mayores ingresos por gas se vieron compensados por las coberturas de crudo y mayores costos, mientras que la producción cayó un 7% respecto al 2T26.

Al observar el acumulado de los primeros nueve meses de 2026, el EBITDA upstream conjunto de las tres compañías alcanzó los US$7.001 MM, lo que representa un incremento del +72% i.a.

En el desglose por compañía, el informe explica cómo Vista lidera en rentabilidad al presentar el mejor margen EBITDA upstream (61,8% vs. 61,0% de YPF), el mayor EBITDA por barril (US$50,1/boe) y el mayor crecimiento de producción (+41,2% i.a., con 153,3 Kboe/d). De esta manera, Vista alcanzó los US$2.098 MM de EBITDA (+82% i.a.), impulsada por nuevos pozos conectados y por la incorporación de La Amarga Chica y de los activos adquiridos a Equinor (Bandurria Sur y Bajo del Toro).

En paralelo, YPF lidera en volumen, con 533,8 kboe/d, acumulando en los nueve meses US$7.298 MM de ingresos y US$4.449 MM de EBITDA upstream (+70% i.a.), con un margen que mejoró hasta el 61,0% frente al 44,1% registrado en 9M25. Por último, Pampa Energía casi duplicó su resultado operativo en el segmento de Petróleo y Gas (P&G), pasando de US$95 MM en 9M25 a US$185 MM en 9M26, con una producción 20,0% superior; sus ingresos crecieron +40% i.a. (US$923 MM) y su EBITDA avanzó un 53% (US$455 MM, margen de 49,3%), apalancada en el crecimiento de petróleo de Rincón de Aranda.

Hitos destacados del trimestre e inversiones (CAPEX)

Entre los hechos más destacados del trimestre, Vista alcanzó un récord de producción trimestral en el 3T26 al llegar a los 169,0 Kboe/d (+8,3% vs. 2T26 y +33,3% i.a.), con Bandurria Sur y Bajo del Toro aportando 26 Kboe/d.

En tanto, YPF marcó un récord de shale oil en el 3T26 de 224 Kbbl/d (+32% i.a.), mientras que Pampa logró un récord mensual de más de 26 Kbbl/d de crudo en Rincón de Aranda en septiembre, tras la puesta en marcha de la segunda Planta de Tratamiento de Crudo (TPF) que elevó la capacidad de tratamiento de 20 a 28 Kbbl/d.

En materia de inversiones, el CAPEX de las tres compañías en los nueve meses alcanzó los US$4.731 MM (+10% i.a.). En el 3T26, en cambio, las tres compañías invirtieron menos que en el 2T26, registrando bajas del -13% en YPF, del -8% en Pampa y del -2% en Vista. Durante el trimestre, Pampa destinó el 76% de su CAPEX a Rincón de Aranda.

Lectura técnica de las acciones

En una lectura técnica sobre las acciones del sector, para YPF existe un sesgo alcista, ya que según el análisis técnico el escenario de mayor probabilidad favorece una recuperación de la tendencia alcista. Como soporte clave, tras superar el máximo histórico de 2025 en los US$47, el precio retrocedió fuertemente, pero podría encontrar apoyo entre los niveles actuales y el soporte de US$32, donde la entrada de un mayor volumen comprador debería frenar la caída, mientras que la tesis técnica quedará invalidada si la cotización perfora los US$28.

En lo que respecta a Vista, también mantiene este sesgo alcista que favorece una recuperación de la tendencia alcista. Su soporte clave se ubica tras superar el máximo histórico de 2025 en los US$60, nivel desde el cual el precio retrocedió fuertemente, pero podría encontrar apoyo entre los niveles actuales y el soporte de US$52, donde la entrada de un mayor volumen comprador debería frenar la caída; en este caso, la tesis técnica quedará invalidada si la cotización perfora los US$47.

Asimismo, Pampa Energía presenta en su lectura técnica un sesgo alcista donde el escenario de mayor probabilidad favorece una recuperación de la tendencia alcista. Como soporte clave, tras retroceder fuertemente desde sus máximos recientes, el precio podría encontrar apoyo entre los niveles actuales y el soporte de US$58, donde se observa que previamente hubo un aumento considerable de volumen de operaciones, quedando la tesis técnica invalidada si la cotización perfora los US$51.

Las conclusiones del reporte sostienen en primer lugar que Vista Energy mantiene el liderazgo en margen y crecimiento en los nueve meses, ya que con un margen EBITDA de 61,8% y un costo de extracción estimado de US$4,5/boe —el más bajo de las tres— lidera el margen del período, al tiempo que su producción crece +41,2% i.a. (153,3 Kboe/d) y su EBITDA llega a US$2.098 MM (+82,0% i.a.), con la mayor eficiencia por barril de las tres (US$50,1/boe).

En segundo lugar, YPF sostiene la mayor escala de las tres compañías con una fuerte mejora de rentabilidad: con US$7.298 MM en ingresos upstream y US$4.449 MM de EBITDA (+70% i.a.), sostiene la mayor escala del grupo, mientras su margen EBITDA sube de 44,1% a 61,0% y su costo de extracción cae a US$8,4/boe (-31% i.a.), con el shale ganando peso relativo en la producción.

Por su parte, Pampa Energía muestra un avance sostenido en los nueve meses con un 3T más pausado, dado que su segmento P&G creció +40% en ingresos i.a. (US$923 MM) y +53% en EBITDA (US$455 MM, margen de 49,3%), mientras que en el 3T26 el EBITDA se mantuvo en US$170 MM, en línea con el 3T25, debido a que los mayores ingresos por gas se vieron compensados por las coberturas de crudo y mayores costos, sumado a una caída de producción del 7% vs. 2T26.

Finalmente, el informe destaca a Vaca Muerta como denominador común y motor del sector, señalando que el EBITDA de las tres compañías en los nueve meses alcanza los US$7.001 MM (+72% i.a.) y que, aunque el 3T26 mostró una pausa en la inversión y en la producción de YPF y Pampa, el récord de Vista y el shale oil de YPF (224 Kbbl/d) confirman a Vaca Muerta como el principal motor del sector energético argentino.