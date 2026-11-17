La ciudad de Neuquén, la más poblada de la Patagonia. Foto: archivo.

Un equipo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró un mapa del índice de desarrollo humano con las 24 jurisdicciones en las que se divide la Argentina.

El estudio, que mide la calidad de los servicios esenciales y se extiende también al nivel de ingresos, ubicó a Neuquén y Río Negro entre las provincias con mayor calificación, junto a Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Gabriela Catterberg, coordinadora del Área Desarrollo Humano del programa, habló con Diario RÍO NEGRO acerca de los alcances del informe, que utilizó para su concreción indicadores sociales entre 1996 y 2024.

La investigadora definió al mapa como una «iniciativa que integra información sobre desarrollo a escala provincial y departamental». Los datos se pueden comparar no solo entre jurisdicciones, sino también entre años.

La plataforma funciona bajo un formato interactivo, que permite «visualizar y comparar indicadores clave desde una perspectiva federal y multidimensional», agregó la referente.

De acuerdo a los datos disponibles hasta 2024, Neuquén y Río Negro tenían un índice de desarrollo humano de 0,771 y 0,775, respectivamente, por encima de la media nacional. Comparadas con el resto de las provincias, solo se ven superadas por dos: Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se ubicó en primer lugar.

Cómo se hizo el mapa: educación, salud y nivel de ingresos

La muestra toma como referencia parámetros sensibles sobre la calidad de vida de las jurisdicciones y sus departamentos. Para la salud, por ejemplo, mide la esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil. En el caso de la educación el análisis es todavía más específico, abarcando referencias acerca de la tasa de alfabetización, la tasa de escolarización, la tasa de sobreedad escolar en cada uno de los niveles y los resultados de las pruebas de aprendizaje, entre otras estadísticas.

Respecto a la dimensión económica, definida como de estándar de vida, el trabajo se centra en el ingreso per cápita, la tasa de empleo y tasa de desocupación. Todas las variables consideran, además, la población proyectada para cada provincia.

Consultada por el origen del proyecto, Catterberg hizo foco en la necesidad de «observar las particularidades territoriales» con mayor precisión y detalle.

Mencionó que la idea surgió con dos objetivos centrales. En primer lugar, «facilitar el análisis de tendencias, desigualdades y brechas entre territorios de exploración y visualización». Y en segundo, «poner información rigurosa y accesible a disposición de gobiernos universidades, sector privado y ciudadanía, para contribuir a una mejor comprensión de los desafíos del desarrollo en Argentina».

Además de las provincias, el mapa se extiende sobre 429 departamentos, donde reside el 98,9% de la población del país. La prolongación del informe hacia el interior de las provincias, precisó la referente del PNUD, permite «identificar desigualdades y rezagos que muchas veces quedan ocultos en los promedios provinciales».

La selección de indicadores tuvo en cuenta cuatro criterios: relevancia conceptual, capacidad para captar diferencias territoriales, disponibilidad de información oficial comparable en el tiempo y consistencia con la tradición metodológica del PNUD. Los índices, a su vez, fueron recopilados de fuentes oficiales, «principalmente del INDEC, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Salud», se indicó.

Neuquén y Río Negro, en el top cuatro nacional

El mapa deja a la vista las marcadas diferencias entre las provincias, con los mejores datos en la zona central y el sur del país, y los peores en el noreste, particularmente en Corrientes, Chaco y Formosa.

Sobre este aspecto, la investigadora indicó que las comparaciones «deben interpretarse considerando tanto el valor del índice como la composición de sus logros en salud, educación y estándar de vida».

«En 2024, Rio Negro y Neuquén se ubicaron por encima del promedio nacional y formaron parte del grupo de provincias con mayor desarrollo humano del país, junto con CABA y Mendoza», remarcó.

A pesar de las similitudes entras ambas provincias, Catterberg aclaró que se trata de perfiles diferentes. Por un lado, Neuquén «se destaca por sus resultados en salud y por uno de los ingresos per cápita más altos del país«. Por el otro, Río Negro «se destaca en educación y por su baja desocupación».

Según explicó, las brechas entre departamentos de una misma provincia «suelen ser más marcados». «Los departamentos con mayores centros urbanos, actividad turística o energética, como Confluencia, Lácar, Los Lagos, Bariloche y Adolfo Alsina» dan cuenta de esa tendencia, aclaró.

Las diferencias, en general, se observan en el estándar de vida, especialmente en el acceso al empleo formal, mientras que los indicadores de salud tienden a ser más homogéneos.

Una tendencia «claramente positiva»

También mencionó los vaivenes de Neuquén desde 1996 a 2024 a partir de lo que se observa en las muestras de 2001, 2006, 2011 y 2016. Dijo que, más allá de ellos, «la tendencia de fondo es claramente positiva«: «La provincia se mantuvo siempre entre el 4° y el 7° puesto nacional, dentro de un grupo de jurisdicciones con niveles de desarrollo muy similares».

Afirmó que en 2021 «la pandemia redujo la esperanza de vida y aumentó la desocupación, lo que llevó la provincia al séptimo puesto». La tendencia se revirtió en 2024 con la mejora de la esperanza de vida, el aumento del empleo y el crecimiento de los ingresos, «asociado en parte a la expansión de Vaca Muerta».

De cara a los próximos años, anticipó que la intención es continuar actualizando el mapa y acompañar de forma gráfica la evolución de estos indicadores en las provincias.