En una negociación contrarreloj que promete estirarse hasta último momento, el Gobierno nacional apuesta a dictaminar este martes en el Senado la reforma electoral. Ante la evidente falta de votos para suprimir las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la Casa Rosada acepta suspenderlas por única vez y, como mecanismo alternativo, ofreció a los gobernadores aliados un sistema de “adhesiones” que no es visto con buenos ojos por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

El debate se reanudará en la Comisión de Asuntos Constitucionales luego de que desde Balcarce 50 ordenaran poner un pie en el acelerador. Sin embargo, el desenlace es incierto: no está cerrado el texto definitivo (desde el fin de semana circulan distintos borradores) y tampoco está claro que se reúnan las firmas para dictaminar (La Libertad Avanza tiene 6 senadores en la comisión y necesita 10 avales sobre un total de 19).

Aunque el Gobierno quiere dar el primer paso después de meses sin definiciones, hay quienes creen que un fracaso podría servir para exponer a Bullrich en el marco de la interna. “Todavía estamos en conversaciones. Hasta que no empiece la comisión, no vamos a tener definiciones”, dijo un senador afín al oficialismo que participará de la reunión, prevista para este martes a las 15.

El jefe de Gabinete y principal negociador en nombre del Gobierno, Diego Santilli, sacó a relucir este lunes algunas muestras de apoyo. En entrevistas radiales, los gobernadores dialoguistas Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca) se mostraron de acuerdo con que no haya PASO y con que las candidaturas vuelvan a resolverse dentro de los partidos políticos. Antes lo había hecho el santafesino Maximiliano Pullaro.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retoma este martes el debate de la reforma electoral. (Foto: Comunicación Senado)

La llave, en siete senadores

En la comisión, La Libertad Avanza y el peronismo (que defiende las PASO) tienen seis integrantes cada uno, por lo que la llave la tiene un grupo de siete senadores “del medio”: los radicales Eduardo Vischi (Corrientes), Flavio Fama (Catamarca) y Rodolfo Suárez (Mendoza); la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos Espínola, de Provincias Unidas; y las peronistas no kirchneristas Beatriz Ávila (Tucumán) y Carolina Moisés (Salta).

Pero no se trata de una mera cuenta matemática: los apoyos dependerán de cómo quede redactado el dictamen y, sobre todo, de cuán conveniente sea para cada uno a nivel electoral. Algunas fuerzas no kirchneristas que no tienen candidato presidencial a la vista buscan alianzas con La Libertad Avanza en sus distritos y, ante la amenaza de ser marginadas por Milei, quieren garantizarse lugares en la boleta.

Neuquén y Río Negro, en la negociación

Entre los seis senadores oficialistas de la comisión está la neuquina Nadia Márquez (La Libertad Avanza). Para alcanzar después los 37 votos que exige una reforma electoral en el recinto, la Casa Rosada cuenta, según publicó Diario RÍO NEGRO, con el aporte de La Neuquinidad a través de la senadora Julieta Corroza.

En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck se manifestó a favor de eliminar las PASO, en línea con el senador libertario Enzo Fullone, quien sostuvo que “los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los partidos políticos”.

La senadora neuquina Julieta Corroza (La Neuquinidad), uno de los apoyos con los que cuenta la Casa Rosada para la reforma electoral. (Foto: Comunicación Senado)

Cuando el Senado suspendió las PASO para 2025, las representaciones de ambas provincias se dividieron. Por Neuquén, Lucila Crexell votó a favor y Oscar Parrilli y Silvia Sapag, en contra. Por Río Negro, Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) votó a favor, Martín Doñate en contra y Silvina García Larraburu se abstuvo.

¿Vuelven las “colectoras”?

En este escenario, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa la opción de las “colectoras”, técnicamente llamada “sistema de adhesiones”, por la cual un mismo candidato a un cargo ejecutivo puede llevar más de una lista legislativa. En principio, este esquema le serviría a partidos como el radicalismo, que no tiene un postulante presidencial nítido y podría adscribir a la postulación de Milei, pero con sus propios nombres para el Congreso.

En Córdoba, por ejemplo, este mecanismo habilitaría que Milei compita con una lista encabezada por Gabriel Bornoroni, pero que también apadrine otras ofertas lideradas por Rodrigo De Loredo y Luis Juez, si la oposición cordobesa no llega a un acuerdo para competir unida contra el peronismo. Hay una salvedad importante: el borrador al que tuvo acceso Diario RÍO NEGRO solo habilita hasta dos nóminas bajo una misma agrupación nacional.

Ese “pre-dictamen” también tiene otra “trampa” en su artículo 65: la agrupación política nacional será la que autorice las adhesiones. Es decir que, en última instancia, los hermanos Milei tendrían la lapicera para habilitar que otras listas se “cuelguen” del intento reeleccionista del presidente.

A los aliados, esta reforma les garantizaría competir bajo el paraguas de Milei y figurar en la boleta si no consiguen lugares en las listas libertarias, aunque al fin y al cabo tendrán que competir entre sí. La diferencia con las PASO es que, una vez celebradas las primarias, los candidatos que competían por una misma alianza se integraban en una única lista para la elección general. Ese mecanismo ahora desaparecería.

Bullrich y el PRO, en contra

La propia Bullrich dejó trascender que está en contra de la vuelta de las “colectoras”. Lo hizo a través de su mano derecha, el exfuncionario Gerardo Milman, quien en redes sociales consideró que este mecanismo es “inconstitucional” para la elección de senadores nacionales, donde cada distrito reparte dos bancas para la agrupación más votada (mayoría) y una para la segunda (minoría).

El razonamiento es que, si las dos listas más votadas compiten bajo una misma candidatura nacional, se llevarán las tres bancas en disputa y dejarán a la minoría sin representación. Quienes defienden el cambio aclaran: “Si Milei va con un candidato A y un candidato B, y (Axel) Kicillof va con un candidato C, y el candidato C saca más votos que cualquiera de las otras dos listas, se lleva a los dos senadores”.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, rechaza la vuelta de las “colectoras”. (Foto: gentileza)

Bullrich no es la única que rechaza esta propuesta: tampoco el PRO está de acuerdo. “No creo que el martes se pueda sacar un dictamen si es que este proyecto se modifica de esta manera”, planteó el jefe del bloque, Martín Goerling. Aunque el macrismo no tiene integrantes propios en la comisión, sí puede ser decisivo en el recinto.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, que Bullrich integraba como ministra de Seguridad, las “colectoras” y las candidaturas múltiples se prohibieron por decreto en 2019. Lo firmó, entre otros, el entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio, hoy uno de los gobernadores que quieren acordar con Milei.

Ya en julio, Bullrich había declarado a la prensa que “las colectoras deforman el sistema electoral” porque significan “retroceder y llevarse una parte de las PASO a la misma elección”. Por eso, el debate representa una oportunidad para desmarcarse del Gobierno con una acción política concreta, que va más allá de las fotos, las declaraciones periodísticas o las publicaciones en redes sociales.

¿Qué pasará con el resto de la reforma?

El proyecto original del Poder Ejecutivo modificaba las reglas para los partidos políticos y las campañas electorales, e incluía la Ficha Limpia, entre muchos otros puntos. El PRO y la UCR reclamaban tratar por separado el impedimento para candidatos condenados por corrupción, pero el Gobierno se opuso y ahora no descarta incluirlo en el dictamen para evitar un nuevo fracaso.

La cordobesa Vigo también era de las que ponían el énfasis en avanzar con la Ficha Limpia, pero aún no fijó postura sobre la reforma electoral en general y no dio a conocer qué hará frente al dictamen. El gobernador Martín Llaryora envió señales en contra de las PASO (en la provincia no se realizan). También su opositor Luis Juez rechaza las primarias nacionales.