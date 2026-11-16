Las elecciones en Neuquén son el 14 de febrero. Foto: Archivo.

La Justicia Electoral de Neuquén publicó este lunes 16 de noviembre el padrón provisorio para las elecciones provinciales del próximo 14 de febrero de 2027, un registro que reúne a 613.679 personas (607.604 argentinos y 6.075 extranjeros), lo que marca un salto de más de 67.600 electores respecto de los comicios provinciales de 2023.

Quienes detecten fallas en sus datos tienen margen hasta el viernes 11 de diciembre para exigir cambios online. Vencido ese plazo, el juzgado depurará la base y cerrará el padrón definitivo, que incluirá la escuela y el número de mesa, sin posibilidad de modificaciones de último momento.

Elecciones Neuquén 2027 Consultá si estás en el padrón El Juzgado Electoral Provincial publicó el padrón provisorio. Revisalo para chequear que tus datos estén bien. Qué necesitás Tu número de documento, sin puntos ni comas.

El género que figura en tu DNI: masculino (M), femenino (F) o no binario (X). Consultar el padrón

Paso a paso: cómo consultar el padrón electoral 2027 de Neuquén

El trámite es gratuito, demora menos de un minuto y funciona únicamente a través de la web oficial del Poder Judicial neuquino (padron.jusneuquen.gov.ar):

Ingresá al portal oficial del Juzgado Electoral Provincial ( padron.jusneuquen.gov.ar ).

Escribí tu número de DNI sin puntos, comas ni espacios.

Seleccioná tu género tal como figura en tu documento (masculino, femenino o no binario).

Presioná el botón «Buscar» para verificar tu estado de inscripción y circuito electoral.

Qué datos revisar para no quedarte afuera del cuarto oscuro

No alcanza con ver tu nombre en pantalla. El sistema exige que controles dos variables críticas antes de cerrar la pestaña:

Domicilio actual: confirmá que coincida con la localidad y el barrio donde vivís hoy.



confirmá que coincida con la localidad y el barrio donde vivís hoy. Ejemplar del DNI: verificá que la letra impresa en tu tarjeta física (A, B, C, etc.) sea idéntica a la que registra el sistema. Si renovaste el plástico y figura una versión vieja, las autoridades de mesa te impedirán votar.

El juzgado armó este padrón provisorio con los trámites registrados hasta el 17 de octubre de 2026. Si cambiaste de domicilio o renovaste tu documento después de esa fecha, tenés que iniciar el reclamo digital dentro de la misma plataforma antes del 11 de diciembre.

Alerta por doble consulta: no mezcles los padrones

Esta semana conviven dos sistemas electorales activos y entrar al enlace equivocado puede dejarte sin reclamo válido para febrero:

Elecciones Provinciales de Neuquén (14 de febrero): se consultan en padron.jusneuquen.gov.ar y reciben pedidos de corrección hasta el 11 de diciembre .



se consultan en y reciben pedidos de corrección hasta el . Elecciones Nacionales (octubre 2027): la Cámara Nacional Electoral habilitó padron.gob.ar, pero ese registro cierra sus reclamos el 30 de noviembre y no rige para los comicios neuquinos.

Qué se vota en Neuquén y las fechas clave del calendario

Con la firma del Decreto 1860/2026, el gobernador Rolando Figueroa desdobló los comicios locales de la agenda nacional y convirtió a Neuquén en la primera provincia del país que irá a las urnas en 2027. El intendente Mariano Gaido plegó a Neuquén capital a la misma fecha, en una jornada que volverá a utilizar la Boleta Única Electrónica (BUE).

Además de gobernador, vicegobernador, 35 diputados provinciales y consejeros escolares para el período 2027-2031, elegirán intendentes y concejales 13 municipios —entre ellos la capital, Centenario, Senillosa, Chos Malal, Junín de los Andes y San Martín de los Andes—, junto con comisiones de fomento. Como hecho inédito, Villa Meliquina votará por primera vez autoridades propias (presidente y suplente de su comisión de fomento) y celebrará un referéndum popular.

El cronograma oficial que aprobó el juez electoral Jorge Sepúlveda marca las próximas paradas obligatorias rumbo al domingo 14 de febrero: