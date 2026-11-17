Trece horas exigió la primera jornada de la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG, que se cumplió ayer en Sierra Grande y se caracterizó por su amplia mayoría de exposiciones de apoyo a la construcción de la propuesta liderada por YPF para la exportación de gas de Vaca Muerta por la costa rionegrina.

Los expositores rondaron 180, entre expertos e invitados, centrados en el análisis de la construcción del gasoducto y del Poliducto.

Otro número similar se prevé para este martes y esta segunda jornada estará destinada a las dos unidades restantes del proyecto: los buques de licuefacción y el complejo industrial.

El gobernador Alberto Weretilneck abrió el encuentro. Fue una novedad: no había participado en las tres audiencias anteriores de los proyectos energéticos. Esta diferenciación quedó expuesta en su mensaje al destacar que su concreción transformará la matriz productiva y energética. Recordó la disputa con Buenos Aires para su asentamiento en la Provincia y cerró, emocionado, que “las familias rionegrinas podrán construir un futuro”.

Luego, comenzó la audiencia, bajo la presidencia de la secretaria de Ambiente, Judith Jiménez, y ocurrió con la presentación de los responsables de YPF y la consultora contratada para el estudio ambiental, Serman y Asociados.

Por la petrolera, Federico Ramos, Ariel Gordón y Alina Crincoli expusieron los detalles principales del emprendimiento, sus perspectivas económicas y los aspectos vinculados con la evaluación ambiental. El proyecto -detalló Ramos- contempla una inversión de unos US$ 51.000 millones, con una estimación de su puesta en marcha para el 2030, con un buque, y que el segundo se incorporaría en 2031.

La Audiencia se abrió con los mensajes de la intendenta Fernández y del gobernador Weretilneck. Las exposiciones se extendieron hasta cerca de las 21.30. Foto: Marcelo Ochoa.

El componente económico fue abordado por Gordón, estimando que en la etapa de construcción, prevista entre 2027 y 2030, se generarían unos 20.000 puestos, entre directos e indirectos, con “picos” de hasta 40.000 trabajadores cuando coincidan las ejecuciones de las distintas obras. Para la etapa operativa, proyectó unos 4.000 empleos anuales.

Las evaluaciones de la consultora fueron relatadas por Mariano Miculisich y Eugenia Lahaye. Detallaron que las trazas del gasoducto y el poliducto, que se extenderán por unos 526 kilómetros cada una, con aproximadamente 444 kilómetros dentro de Río Negro.

La construcción -aclararon- será simultánea y próxima; ambos ductos permitirán reducir la afectación ambiental. También se identificaron sectores donde las trazas coincidirán con otras infraestructuras energéticas, como el oleoducto de VMOS y el gasoducto de SESA.

Entre las conclusiones del estudio, se señaló que los principales impactos durante la construcción serán temporales y focalizados, con una intensidad moderada a baja, principalmente sobre el suelo y la vegetación. Para la etapa operativa, se mencionaron bajos impactos residuales y la implementación de sistemas de monitoreo y control de contingencias.

Entre los expertos, dos ambientalistas plantearon fuertes cuestionamientos. Así, lo hicieron Marta Di Paola, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, y Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El resto de los expositores se repitió en el respaldo al proyecto, empezando por una fuerte participación de legisladores, intendentes, concejales o funcionarios del oficialismo o de aliados, como también, una cantidad importante de referentes de la UOCRA.

La secretaria de Trabajo, Martha Avilez, defendió las perspectivas de generación de empleo y aportó cifras de la ocupación registrada en otras iniciativas en marcha, como VMOS y Southern Energy, para dimensionar el movimiento laboral que ya generan las inversiones energéticas en la provincia.

En cambio, en lo institucional, casi no existió expresión de la oposición. Solo se escuchó a la concejal del PJ en Sierra Grande, Valeria Cayuqueo, que valoró al “megaproyecto” porque traerá trabajo y progreso para la comunidad, pero simultáneamente reclamó garantías ambientales y, por caso, pidió una oficina provincial de Medio Ambiente.

Otros acompañamientos incondicionales partieron de referentes locales y regionales. También se escucharon voces a favor, aunque con ciertos reclamos por el seguimiento de los cuidados ambientales o la garantía de un efectivo impacto en la economía de la zona.

Roberto Kozulj, de la Universidad Nacional de Río Negro, puso el foco de atención en la respuesta de los servicios públicos ante el crecimiento y, por eso, pidió avanzar en una “planificación” para el fortalecimiento de la infraestructura local.

En una línea similar, Carlos Hourbeigt, del Grupo Terbay, planteó la necesidad de aprovechar el movimiento económico para fortalecer a los proveedores y las actividades de la región. También propuso trabajar sobre la disponibilidad de alojamiento y viviendas, a partir de la experiencia de otros grandes proyectos energéticos.

Otro respaldo estuvo en la comerciante serrana Belén Baleija, que transmitió expectativas aunque advirtió una contradicción por la falta de inclusión de las firmas locales. Citó el caso de su comercio y manifestó que “no queremos ser solamente espectadores de un proyecto que se desarrolla en nuestro territorio. Queremos ser parte de su cadena de valor”.