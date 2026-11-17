La extensión del servicio de pasajeros del Tren del Valle entre Roca y Cipolletti no solo sumará una alternativa de transporte para quienes se trasladan diariamente por el Alto Valle, también abre interrogantes sobre el impacto que puede tener en el mercado inmobiliario de las zonas cercanas a las futuras paradas.

El recorrido contempla seis puntos de ascenso y descenso: dos en Cipolletti -la estación actual y un nuevo apeadero próximo a la Facultad de Ciencias Médicas- y otros cuatro a metros de las estaciones de Fernández Oro, Allen, Roca y J. J. Gómez. Según distintos asesores, corredores y martilleros consultados por Río Negro Inmobiliario, la posibilidad de combinar el tren con otros medios de transporte y facilitar los traslados entre localidades puede modificar el atractivo de algunos barrios, tanto para vivir como para instalar comercios y servicios.

Infografía: Boris Diaduch.

Gabriel López, broker de RE/MAX, corredor y martillero público, planteó que una eventual revalorización dependerá de que el servicio funcione y se incorpore a los traslados cotidianos. “El valor no lo pone el anuncio sino que el servicio funcione: que tenga buena frecuencia, horarios útiles y sea confiable”, sostuvo.

Además, agregó que en las estaciones céntricas hay potencial para comercios y servicios, mientras que en la zona de la Facultad de Medicina, para vivienda de estudiantes y profesionales jóvenes. “Para aprovecharlo, los municipios tienen que acompañar con indicadores urbanísticos que permitan más densidad, accesos seguros, iluminación y conexión con el colectivo. El tren solo no desarrolla una zona; el tren más la planificación, sí”, afirmó.

Tren del Valle: más de 8.400 estudiantes se trasladan entre ciudades del Alto Valle

Miles de personas se movilizan cada día entre las ciudades del Alto Valle por motivos de trabajo, estudio, salud, comercio y acceso a servicios. Los estudios de movilidad presentados por Tren Patagónico S.A., actual operadora del servicio, muestran que 8.421 estudiantes se trasladan entre localidades para estudiar. Uno de cada tres estudiantes rionegrinos relevados realiza desplazamientos interurbanos diarios y el 97,3% de esos viajes se concentra en el corredor Alto Valle-Neuquén.

Estación de Cipolletti. Foto: Osvaldo Livera.

La distribución por ciudad de origen permite dimensionar dónde se concentra buena parte de esos movimientos. Roca encabeza el relevamiento, con 2.090 estudiantes que viajan para estudiar; le sigue Cipolletti, con 2.051. Allen registra 1.190, Villa Regina 902 y Cinco Saltos 685. De acuerdo con el estudio, estas cinco localidades reúnen el 81,2% de los viajes relevados.

Uno de los desplazamientos más importantes se produce entre Cipolletti y Neuquén: 1.285 estudiantes realizan ese trayecto por día, lo que lo convierte en el corredor de mayor demanda. El dato refleja la integración cotidiana entre ambas provincias y la necesidad de contar con alternativas para conectar los principales centros urbanos de la región.

En números 9.500 pasajeros utilizan diariamente el sistema de transporte urbano de colectivos en el Alto Valle.

La demanda de transporte también se refleja en el uso de los servicios que ya funcionan. En abril de 2026, los servicios ferroviarios entre Plottier y Cipolletti transportaron 24.299 pasajeros: 13.556 en el tramo Neuquén-Plottier, 8.538 entre Cipolletti y Plottier y 2.205 entre Cipolletti y Neuquén. A ese movimiento se suman alrededor de 9.500 pasajeros que utilizan diariamente el sistema de transporte urbano de colectivos.

El proyecto contempla una primera etapa entre Roca y Cipolletti y una segunda extensión hasta Chichinales. El recorrido completo tendrá 93,8 kilómetros y 13 estaciones.

Cipolletti tendrá dos puntos de acceso que pueden cambiar el panorama inmobiliario

La extensión del Tren del Valle tendrá dos puntos en esta ciudad: la estación actual —que ya cuenta con servicios de pasajeros hasta Plottier— y un nuevo apeadero en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Médicas. Según informó el presidente de Tren Patagónico, Roberto López, las tres formaciones que van a circular en el corredor rionegrino van a salir desde Cipolletti con servicios diarios en los horarios de mayor demanda.

La Provincia construirá un nuevo punto de ascenso y descenso del tren cerca de la Facultad de Medicina en Cipolletti, entre Avenida Perón, Ruta 65 y la calle Veléz Sarfield. Foto: Alma Terzibachian.

Para el empresario cipoleño Florentino Soules, de Soules Inmobiliaria -una firma con más de 100 años de trayectoria-, la cercanía con el transporte y otros servicios puede aumentar el atractivo inmobiliario de ambos sectores. “Todo servicio origina interés, estar cerca de trenes, colectivos, escuelas, salas de atención médicas”, señaló. En este sentido sostuvo que toda inversión “viene bien”, así sea residencial o comercial. También destacó que la proximidad de las facultades puede resultar conveniente para los estudiantes que necesitan trasladarse a diario.

El impacto, además, podría trascender el mercado residencial. Soules puso el foco en la movilidad entre Cipolletti y Neuquén y en la posibilidad de que el tren ayude a reducir la circulación vehicular entre ambas ciudades. “Lo importante es bajar el uso de las rutas, que hoy están muy complicadas por la cantidad de vehículos que tenemos en esta metrópoli”, planteó.

El paso del Tren del Valle y las oportunidades comerciales en una zona consolidada de Fernández Oro

La rampa de ascenso y descenso del Tren del Valle se ubicará a pocos metros de la antigua estación ferroviaria, sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 1181. El edificio histórico funciona actualmente como el Museo Estación Cultural Lucinda Larrosa.

La estación de Fernández Oro actualmente funciona como museo. Foto: Alma Terzibachian.

“Considero que la llegada del Tren del Valle representa una iniciativa muy positiva para nuestra ciudad y para toda la región”, afirmó Gabriela Herrera, asesora y corredora inmobiliaria que trabaja exclusivamente en Fernández Oro desde hace 10 años.

Destacó que el servicio ofrecerá una alternativa frente al congestionamiento de la Ruta Nacional 22 y mejorará la conexión entre las ciudades del Alto Valle. También señaló que la localidad podría ganar atractivo para quienes trabajan o estudian en Cipolletti, Neuquén o Roca y buscan opciones de residencia con menores costos.

Herrera explicó que la zona donde se construirá el punto de acceso es un sector prácticamente consolidado, con viviendas, complejos de departamentos, servicios de salud y espacios verdes, y poca superficie disponible para nuevos desarrollos. Como referencia del mercado local, indicó que los alquileres se ubican entre $800.000 y $1.200.000.

En ese contexto, la corredora ve posibilidades para pequeñas actividades comerciales y de servicios vinculadas al movimiento de pasajeros. Para el desarrollo de viviendas, en cambio, señaló que las oportunidades estarán en otros sectores de Fernández Oro donde todavía hay suelo disponible y demanda para nuevos proyectos residenciales.

Allen: cuánto podrían aumentar los valores de los terrenos cerca de la estación de tren

En el sector céntrico de la ciudad, cerca de la estación ferroviaria -que actualmente es un museo- y el Anfiteatro Municipal, los terrenos tienen valores orientativos de entre US$ 60 y US$ 120 por metro cuadrado. La cifra varía según la ubicación, las dimensiones, los servicios y el potencial constructivo, precisó Mariela Juanico, martillera y corredora pública de Lares Inmobiliaria, firma que trabaja en Allen desde 2018.

La estación de Allen actualmente también funciona como museo. Foto: Alma Terzibachian.

“Sin dudas, considero que la puesta en funcionamiento del Tren del Valle puede generar una revalorización inmobiliaria en Allen”, afirmó Juanico. Como estimación preliminar, proyectó una suba de entre el 10% y el 15% en los sectores más favorecidos, en un escenario de mediano plazo y siempre que el servicio tenga frecuencias adecuadas, regularidad y continuidad.

La mayor oportunidad comercial, según su análisis, estará en el entorno inmediato de la estación, por su cercanía con el anfiteatro y el centro administrativo y comercial. “Pueden surgir oportunidades para cafeterías, comercios de cercanía, gastronomía y otros servicios”, señaló, y agregó que el tren también podría revalorizar los negocios que ya funcionan sobre la avenida.

En el segmento residencial, Juanico destacó el potencial de los terrenos ubicados a pocas cuadras de la estación e incluso cruzando las vías, donde todavía hay suelo disponible y precios de ingreso más accesibles. También estimó que la conexión ferroviaria podría incentivar la demanda de departamentos, dúplex y viviendas destinadas tanto a la venta como al alquiler permanente.

Para que esas oportunidades se concreten, la corredora consideró fundamental acompañar la reactivación con mejoras en las estaciones, el espacio público y los pasos a nivel. “No alcanza con que el tren vuelva a pasar por Allen; necesitamos que vuelva para quedarse, con infraestructura, mantenimiento y seguridad”, afirmó.

Roca y J. J. Gómez: dos mercados con valores muy diferentes frente al tren

La ubicación de las futuras paradas abre distintas posibilidades según las características de cada sector. En el área céntrica de Roca, por ejemplo, la cercanía entre la estación ferroviaria y la parada de colectivos que conecta con Cipolletti podría facilitar la combinación de ambos medios de transporte. Desde la inmobiliaria Barda Sur —dedicada al asesoramiento, comercialización y desarrollo inmobiliario en la provincia de Río Negro desde 2021— señalaron que también podría surgir una oportunidad para desarrollar estacionamientos, destinados a quienes lleguen en vehículo particular y continúen el recorrido en tren.

Estación de Roca. Foto: Alma Terzibachian.

En cuanto a los valores, la inmobiliaria estimó que los terrenos ubicados sobre calle 9 de Julio, frente a la estación, supera los US$ 200 por metro cuadrado. En J. J. Gómez, en cambio, mencionaron referencias cercanas a los US$ 10.000 por lotes de entre 250 y 300 metros cuadrados, una diferencia que refleja las características y el desarrollo urbano de cada zona.

La estación de J. J. Gómez se encuentra en abandono actualmente, será uno de los sectores que tendrá mayor intervención. Foto: Alma Terzibachian.

Otro sector que podría presentar oportunidades para la inmobiliaria es Stefenelli, aunque todavía no está confirmada allí una parada. Desde Barda Sur consideraron que, si se concretara, podría favorecer la actividad comercial y laboral en los alrededores. También señalaron que el movimiento de estudiantes podría ser uno de los factores con mayor incidencia, por la posibilidad de contar con una alternativa de transporte para quienes se trasladan entre localidades.

En el caso de J. J. Gómez, consideran que la menor densidad poblacional y la escasa presencia de estudiantes en el barrio limitan el posible impacto de la estación.

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