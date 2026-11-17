La Municipalidad de Viedma puso en marcha este lunes 16 de noviembre un servicio reducido de guardavidas en dos sectores balnearios de la ciudad, como parte de los preparativos para la próxima temporada de verano.

El dispositivo funcionará todos los días en el horario de 15 a 19 y estará distribuido en dos puntos habilitados para los bañistas: el sector aledaño al muelle de lanchas y la zona del Barco Hundido.

Tres guardavidas profesionales supervisarán a los aspirantes en cada puesto

En cada uno de los puestos habrá tres guardavidas profesionales, que además de cumplir con las tareas de prevención y seguridad acuática estarán a cargo de acompañar la formación de nuevos aspirantes.

La propuesta permitirá que quienes se preparan para incorporarse al servicio puedan realizar prácticas en escenarios reales, fortalecer sus conocimientos y adquirir experiencia en tareas vinculadas con la vigilancia, la prevención de riesgos y el cuidado de las personas que concurren a los balnearios.

La formación se desarrollará bajo la supervisión de guardavidas profesionales, quienes tendrán a su cargo el seguimiento y la orientación de los futuros trabajadores durante las prácticas.

La puesta en marcha de este servicio anticipa los preparativos para la temporada estival, un período en el que los espacios recreativos de Viedma y la costa del río Negro reciben una mayor concurrencia de vecinos y visitantes.