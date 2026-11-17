Perez, Daniel Con profundo pesar, Todo el equipo de Patagonia Field Services lamenta el fallecimiento de Daniel Pérez.Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, expresando nuestras más sinceras condolencias.

CASCALLARES, HERIBERTO VICENTE Falleció el 15/11/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre de nuestro compañero Edgar Vicente Cascallares, acompañándolo a el y a sus familiares en este difícil momento.