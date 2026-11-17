Necrológicas de hoy, martes 17 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, martes 17 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Perez, Daniel
Con profundo pesar, Todo el equipo de Patagonia Field Services lamenta el fallecimiento de Daniel Pérez.Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, expresando nuestras más sinceras condolencias.
CASCALLARES, HERIBERTO VICENTE
Falleció el 15/11/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento del padre de nuestro compañero Edgar Vicente Cascallares, acompañándolo a el y a sus familiares en este difícil momento.
Sfeir, Nallib Daher (Coco)
Al cumplirse un año de tu partida, tus hijos, nietos y demás familiares te recordamos con inmenso amor y elevamos una oración en tu queridamemoria. Invitamos a la misa que se oficiará hoy 17 de noviembre a las 19 horas en la Parroquia San Pablo de la ciudad de Cipolletti.
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