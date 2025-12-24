YPF Luz duplica su generación solar con la habilitación del parque El Quemado

Con la habilitación de los primeros 100 megavatios (MW) del Parque Solar El Quemado en Mendoza, YPF Luz logró duplicar su capacidad instalada de energía solar, que ahora alcanza los 200 MW. Se trata del proyecto fotovoltaico más grande del país, con más de 511 mil paneles solares en un área de 600 hectáreas.

El parque recibió la habilitación de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) para operar los primeros 100 MW. Esto le permite inyectar energía generada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) al que fue conectado a principios de diciembre.

El total de capacidad instalada de El Quemado es de 305 MW, que se incorporarán paulatinamente hasta completar su puesta en marcha para la primera mitad de 2026. El proyecto ya supera el 80% del avance en su construcción con una inversión estimada en 210 millones de dólares.

«Cerramos el año cumpliendo con este gran hito, que abastecerá de energía renovable a las diferentes industrias argentinas» expresó el CEO de YPF Luz Martín Mandarano en un comunicado.

Características de El Quemado

El Quemado está ubicado en el departamento de Las Heras, a 53 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Se trata del del proyecto fotovoltaico más grande del país, ya que abarca una superficie mayor a 600 hectáreas donde estarán instalados 511 mil paneles solares.

La obra comenzó en enero de este año, con un plazo de construcción estimado de 18 meses, por lo que estaría totalmente terminada a mediados de 2026. La construcción requiere de más de 400 personas, siendo el 87% empleos locales, según la empresa.

Se espera que este proyecto logre generar energía para más de 233 mil hogares del país, el equivalente a la demanda de todas las casas en Mendoza Capital, y de los departamentos de Las Heras y Levalle.