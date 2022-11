Vaca Muerta: Petronas exportará petróleo sin retenciones y con libre acceso a dólares

A través de la Resolución 779/2022, el gobierno nacional le otorgó a la malaya Petronas los beneficios del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, establecidos por el Decreto 929/2013. De esta manera, la firma podrá exportar el 20% de su producción en bloque La Amarga Chica de Vaca Muerta, sin retenciones y con libre acceso a las divisas.

Conocido en la industria como el Decreto Chevron, el 929 fue la normativa fundacional de Loma Campana, la principal área de Vaca Muerta que opera YPF. Al considerar que había cumplido con los requisitos del beneficio, Petronas presentó un reclamo en 2018 que no fue atendido en su momento por la administración de Mauricio Macri.

A casi cuatro años cumplidos los pasos para poder acceder a los beneficios –lo mismo que sucedió en Loma Campana-, y comprobados los requisitos que se establecieron, Nación restituyó el decreto para Petronas. Se trata de un nuevo y claro guiño del ministro de Economía, Sergio Massa, a las empresas del sector.

En números 20% de la producción de Petronas en La Amarga Chica podrá ser exportada sin retenciones y con libre disponibilidad de divisas.

En sus artículos, el decreto 929 estableció que, las empresas que realicen inversiones que contemplen el ingreso de divisas por US$250 millones en 3 años, podían acceder a partir del quinto año a exportar libremente el 20% de su producción con una alícuota de exportación del 0%, hoy del 8% para el resto. Y, además, disponer libremente de las divisas generadas con acceso al dólar oficial.

“Otórgase a Petronas los beneficios del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, establecidos en los Artículos 6 y 7 del Decreto 929 de fecha 11 de julio de 2013, para el proyecto del área La Amarga Chica, ubicada en Neuquén”, dice la resolución 779, que lleva la firma de la secretaría de Energía, Flavia Royón.

Según se fijó en la reciente normativa, los beneficios del decreto tomarán vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial.

Lo mismo que sucedió con Loma Campana, la normativa no dice nada sobre el retroactivo de los montos que les corresponderían a las empresas por el período que no pudieron acceder a los beneficios, siendo que cumplían con los requisitos. En aquel momento se estableció un acuerdo en el que, si bien no se volcó en la letra de la resolución, la empresa no realice reclamos por esos montos.

El área de Vaca Muerta que recibirá el beneficio

El bloque La Amarga Chica de la formación es operadora por YPF en sociedad con la Malaya Petronas. Acorde a los últimos datos de la secretaría de Energía de Nación, el área registró una producción de 39.500 barriles de petróleo por día.

Es la segunda área petrolera más importante de Vaca Muerta en términos de barriles, detrás de Loma Campana, y por encima de bloque Bajada del Palo Oeste, de Vista.

Con la nueva normativa del gobierno nacional, Petronas podrá exportar el 20% la producción con retenciones al 0% y podrá disponer libremente de las divisas generadas con acceso al mercado único y libre de cambios.