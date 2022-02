Vaca Muerta: preocupa la falta de dólares tras el acuerdo con el FMI

El primer entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda de alrededor de 45.000 millones de dólares no causó mucho entusiasmo entre las petroleras de Vaca Muerta y analistas de la industria que remarcaron que hasta que no conozca la letra chica del acuerdo no se puede realizar un análisis muy profundo. Si bien destacaron que genera cierta previsibilidad, advirtieron que es “vital” que el gobierno logre un consenso interno.

Energía On consultó a las principales empresas operadoras de la formación no convencional sobre las perspectivas del preacuerdo y plantearon que lo que más les preocupa es cómo será el acceso a las divisas, principalmente teniendo en cuenta las exigencias del FMI de acumular más de 5.000 millones de dólares de reservas que podría traducirse en un escenario de mayor restricción.

“Según el acuerdo el Banco Central va a tener que generar un piso extra de 5.000 millones de dólares de reservas. Entonces una duda que se genera es si eso va a traducirse en algún tipo de limitación, por ejemplo, si las empresas podrán acceder a dólares al Mercado Único y Libre de Cambios para repagar préstamos afuera o girar divisas en el caso que se pueda”, señalaron desde una compañía con activos den Vaca Muerta.

En números US$ 5.000 millones es el piso extra que tendrá que generar el Banco Central según lo pidió el Fondo Monetario Internacional.

La primera reacción del mercado local fue positiva, inmediatamente tras el anuncio del entendimiento general -como lo definió el propio FMI- las acciones de las empresas argentinas subieron. Un indicio de que, al menos, se considera que el peor escenario que implicaba no lograr un acercamiento alguno entre las partes quedó despejado de la ecuación.

“Lo que principalmente le interesa a la industria es el tema el acceso a divisas. Ese es un factor estructural que hay que resolver y es lo que te va a mover la aguja a la hora de conseguir los fondos para sostener y sobre todo incrementar las inversiones en una industria que es de capital intensivo”, señalaron ante la consulta de este medio desde otra compañía que opera en la formación en estricto off the record.

“Hay una lectura que es muy rápida y es que el arreglo con el FMI implica cierta normalización de una variable macro que te permitiría mayor acceso al crédito. Esa es la parte que las empresas pueden encontrar como positivo”, compartieron desde otra firma.

La lectura de los consultores especializados en el sector va casi en la misma línea de lo que exponen las empresas en Vaca Muerta. En uno de los últimos informes de la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, se plantea que, al no conocerse la letra chica del entendimiento entre las partes solo se pueden realizar análisis y evaluaciones preliminares, sin embargo, es un hecho que la economía seguirá enfrentando una dura limitación externa para financiar su crecimiento y el motivo es la fata de dólares.

“Siguiendo los números del sector externo para 2022 planteados como escenario base y el objetivo de acumulación de reservas que plantea el acuerdo (+ USD 5.000 MM), la situación en relación al espacio para crecer no se modifica. La economía sigue enfrentando una dura limitación externa para financiar su crecimiento: no hay dólares”, dice el informe.

Anticipan que el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios será limitado. (Foto: gentileza)

Si hay algo que demostraron los proyectos de Vaca Muerta en los últimos años es la resiliencia para crecer incluso cuando el contexto es adverso y también la capacidad de reducir costos y de crear desarrollos competitivos con altos niveles de eficiencia. La curva de aprendizaje no dejó de pulirse desde que se perforó el primer pozo y en el último año el shale fue el que se puso al hombro la recuperación de la producción de todo el país.

Ahora bien, el principal escollo al que se enfrentan hoy los desarrollos de Vaca Muerta es la falta de infraestructura, proyectos caros y que demandan varios meses de construcción. Por lo que tampoco se puede esperar un salto de escala en el nivel de inversiones anuales –dólares frescos que necesita el país– porque en el segmento del gas ya se llegó al techo y en el del petróleo se llegaría este año.

El acuerdo permitiría cierto alivio externo de corto plazo, producto del refinanciamiento de los vencimientos con el fondo, y del aporte que realizaría el FMI de US$ 4.500″. Nicolás Arceo, Dir. Consultora Economía y Energía.

“El acuerdo es una señal de que Argentina sabe lo gravoso que es no tener un entendimiento con el fondo y las restricciones que eso implica. Sin embargo, se necesita un plan para reducir el déficit y poder crecer al mismo tiempo, no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta que el país no genera confianza en los mercados internacionales lo que aleja inversiones”, analizó un directivo de una compañía con activos en Neuquén.

Ruido interno

El poco entusiasmo por parte de las empresas y analistas tiene que ver también con que el acuerdo aún debe ser aprobado por el directorio del fondo, y, también, debe pasar por el Congreso de La Nación, donde además de negociar con la oposición también se deben limar las diferencias internas del propio oficialismo.

“El anuncio del gobierno genera una cierta previsibilidad y es algo que la industria siempre valora, y siempre reacciona con el pedido de que lo que se necesita es previsibilidad. Ahora también es sumamente importante que el acuerdo debe tener un consenso interno, no solamente con la oposición, sino también con sus propias filas”, remarcaron desde una petrolera.

El mercado local reaccionó de manera positiva tras el preacuerdo con el fondo. (Foto: archivo)

Primero con su silencio y luego con la carta en la que enunció su renuncia a la presidencia del bloque en Diputados, Máximo Kirchner, el principal referente de La Cámpora, dejó en claro el rechazo a las negociaciones con el fondo. Aseguró que no solo no comparte la estrategia utilizada por el gabinete económico y negociadores que “responden” al presidente, sino tampoco los resultados del principio de acuerdo.

En una entrevista televisiva Alberto Fernández aseguró que le pidió al líder de La Cámpora que no renuncie, pero lo cierto es que la decisión ya estaba tomada, incluso antes del anuncio que dio el presidente el 28 de enero. Una decisión que fue cuestionada también por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

“La decisión que tomó Máximo (por Kirchner) corriéndose de la manera que lo hizo, siendo que es el referente más importante de La Cámpora, genera ruido y embarra la cancha y no es precisamente lo que se necesita en este momento clave”, opinó el ejecutivo de una firma.