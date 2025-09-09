Vaca Muerta se muestra como polo exportador de GNL: YPF expone en la principal feria mundial de gas

Desde la petrolera de bandera se destacará el rol de Vaca Muerta durante la feria mundial.

Gastech 2025, el evento más importante a nivel global en la industria específica del gas y el GNL, abrió hoy sus puertas en Milán, Italia, y mañana por la mañana tendrá lugar el espacio especialmente destinado a Vaca Muerta en el que por primera vez en la historia de la feria más destacada una empresa argentina será parte de los oradores centrales. Y por supuesto, se trata de YPF que abordará el futuro exportador del país.

La jornada inaugural se realizó a primera hora de hoy con los lineamientos hacia los que se estima que avanzará la demanda global de energía y especialmente de gas, el energético clave en la transición energética.

Entre las figuras destacadas de esta jornada de apertura estuvieron referentes como Doug Burgum, el secretario del Interior de los Estados Unidos; el CEO de la local ENI, Claudio Descalzi; líderes de las emrpesas clave del sector, como el CEO de TotalEnergies Patrick Pouyanné; y Fatih Birol, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (IEA por su sigla en inglés).

Mañana miércoles, en el segundo día de la Strategic Leadership Agenda de Gastech 2025, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, será protagonista de la charla “El despegue de Vaca Muerta: Potenciando un nuevo futuro energético», una charla en la que por primera vez Vaca Muerta se meterá en la agenda global del GNL.

Durante su presentación, Marín planteará cómo la petrolera nacional busca escalar la producción de Vaca Muerta, consolidar la infraestructura clave para la evacuación de gas y petróleo, y avanzar en la atracción de inversiones internacionales. Todo ello, en un marco de creciente competencia global por garantizar suministros diversificados y confiables, y en donde el GNL a exportar bajo el plan Argentina LNG cuenta con varios puntos a favor.

El directivo subrayará que Vaca Muerta es la segunda formación de shale gas más grande del mundo, con un potencial que trasciende las fronteras argentinas. En este sentido, YPF se posiciona como el motor de un proceso que podría transformar tanto la economía nacional como el mapa energético de Sudamérica.

La estrategia de la compañía también incluye un fuerte enfoque en innovación y sustentabilidad, con el objetivo de alinear el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales a las demandas de la transición energética. Marín enfatizará el rol de la cooperación regional para que Argentina se consolide como un socio energético confiable en un escenario de tensiones geopolíticas.

La exposición de YPF en Gastech 2025 se enmarca en la creciente presencia del GNL de Vaca Muerta en la agenda internacional.

La participación de Marín estará acompañada por la moderación de John Defterios, miembro del directorio de Sustainable Energy, quien aportará una mirada global sobre los desafíos de la seguridad energética y el papel que juega América Latina en este nuevo escenario.