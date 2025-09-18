¿Encuentro clave para Vaca Muerta?: Javier Milei se reunió con empresarios del sector petrolero en Olivos

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión en la Quinta de Olivos con empresarios destacados del sector petrolero. Si bien no brindaron detalles, el encuentro podría ser clave para el futuro de Vaca Muerta y la producción nacional. Desde el Gobierno informaron que también participó el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

El presidente recibió en Olivos junto al secretario de Energía a los directivos de la empresa Continental Resources, encabezados por el fundador y presidente Harold Hamm.

El encuentro se dio a conocer por medio de un posteo publicado por la Oficina del Presidente con ello también se pudo confirmaron que participaron el presidente y director ejecutivo, Doug Lawler; la presidenta del Consejo de Administración, Shelly Lambertz; el director de Operaciones, Aaron Chang; y el vicepresidente de HSE y Asuntos Gubernamentales y Regulatorios, Blu Hulsey.

El Presidente Javier Milei y el Secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, se reunieron en la Residencia de Olivos con el fundador y directivos de la empresa de exploración y producción de petróleo y gas norteamericana, Continental Resources.

Qué es Continental Resources

Continental Resources es una compañía estadounidense de petróleo crudo y gas natural. Se enfoca en la exploración y producción de estos recursos, principalmente a través de técnicas como la fracturación hidráulica y la perforación direccional.

Tiene propiedades en diversas regiones de Estados Unidos, incluyendo las cuencas de Bakken Shale (Dakota del Norte), Delaware Basin (Texas) y Scoop/Stack (Oklahoma).

Fue fundada en 1967 por Harold Hamm. En 2007 se convirtió en una empresa pública, pero en 2022 fue adquirida por filiales de su fundador, volviendo a ser una empresa privada.

Según la información encontrada en medios a finales de 2021, sus reservas probadas netas ascendían a 1.600 millones de barriles equivalentes de petróleo. En 2020, su producción neta promedio fue de 330.000 barriles equivalentes de petróleo al día.