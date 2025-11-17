Desembarca en Vaca Muerta una de las principales petroleras independientes de Estados Unidos

Vaca Muerta está a punto de sumar un nuevo jugador de peso, dado que la firma norteamericana Continental Resources suscribió un acuerdo con la argentina Pluspetrol para adquirir un área de la formación shale neuquina, marcando así el desembarco de una de las mayores petroleras independientes de Estados Unidos.

El acuerdo entre las dos empresas fue dado a conocer hoy por Pluspetrol a la Comisión Nacional de Valores (CNV), y según se detalló, la rúbrica se dio con la filial que abrió en el país la norteamericana, Continental Resources Argentina SAU.

Lo que las partes acordaron es la venta de la participación que Pluspetrol tiene a la fecha en el bloque Los Toldos II Oeste, que es del 90% del activo, pues el 10% restante corresponde a la estatal neuquina Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

El bloque formó parte del paquete de áreas que Pluspetrol le compró hace casi dos años a la norteamericana ExxonMobil, razón por la cual el área está bajo la subsidiaria Pluspetrol Cuenca Neuquina. Y su venta forma parte de un plan que la firma argentina puso en marcha para focalizar sus esfuerzos y recursos en el área estrella que le compró a ExxonMobil, y que es Bajo del Choique-La Invernada.

Una petrolera de un magnate que se reunió con Milei

El interés de Continental Resources en Argentina y específicamente en Vaca Muerta no es una novedad, ni nada oculto. Hace menos de dos meses el magnate dueño de la petrolera, Harold Hamm, visitó el país y se reunió con el presidente Javier Milei.

En el encuentro, no hubo gato encerrado, pues la especialidad de la petrolera norteamericana es el shale, un tipo de recurso que solo se ha puesto en producción con éxito en Estados Unidos y en Vaca Muerta.

Milei y Hamm se reunieron a fines de septiembre en Olivos.

Luego de que Continental Resources fuera una petrolera que cotizó por largos años en la bolsa de Nueva York, en 2022 Hamm retomó el control de firma que él mismo creó, y recompró las acciones volviéndola una firma privada. Actualmente, se estima que tiene un valor comercial de 27.000 millones de dólares.

Falta la aprobación de parte de Neuquén

En el aviso a la CNV, Pluspetrol explicó que «el cierre de la transacción y la ejecución de la cesión están sujetos a ciertas condiciones precedentes», un punto sobre el que tiene especial peso la autorización del gobierno neuquino.

Como ya publicó EnergíaOn, el gobierno neuquino viene aplicando desde este año una suerte de nuevas reglas para el desarrollo de Vaca Muerta, que en este caso se aplicarían a fondo.

En primer lugar, Neuquén viene solicitando un aporte para infraestructura -especialmente vial- que equivale al 3% del monto potencial que el área podría pagar en regalías durante sus décadas de actividad.

A su vez, también se viene aplicando una suerte de cargo por gestión al requerirse modificaciones en las concesiones, que llegan al 6% del valor de contrato de venta. En el caso del megapaquete que ExxonMobil le vendió a Pluspetrol, este cargo llegó a los 100 millones de dólares.

Finalmente, Neuquén también comenzó a aplicar una nueva figura para su petrolera estatal GyP, como una suerte de socia pero en las ganancias, ya que no implica un acarreo. En este caso, GyP ya tenía participación en el área, con lo cual habrá que esperar a conocer las gestiones que definan las tres partes.