Vista disparó sus reservas en 2025 e incrementó un 59% su producción total de hidrocarburos 

Vista, el primer productor independiente de petróleo de la Argentina, informó hoy que sus reservas probadas y estimadas de petróleo y gas al 31 de diciembre de 2025 totalizaron 588 millones de barriles de petróleo equivalente (MMboe). El número refleja un incremento interanual de 57%, según la información del evento relevante en los mercados.

Las adiciones a las reservas probadas, incluyendo la adquisición de los activos de Petronas en abril pasado, fueron 255.1 MMboe, implicando un índice de reemplazo de reservas de 605%. El índice de reemplazo de reservas de Vista excluyendo adquisiciones fue 260%.

En su comunicado a la bolsa, Vista informó una actualización de sus métricas operativas. Durante el cuarto trimestre de 2025, la compañía alcanzó una producción diaria promedio de 135.414 barriles de petróleo equivalente por día, un 59% año contra año y un aumento del 7% respecto al trimestre anterior.

A su vez, registró una producción de crudo de 118.285 barriles de petróleo por día durante el trimestre, 8% por encima del trimestre anterior. Dicha producción fue impulsada por la inversión en pozos nuevos y las buenas productividades registradas. La compañía conectó 40 pozos nuevos durante el tercer y cuarto trimestre de 2025.

En el informe no se contempla la nueva adquisición de Vista en Equinor. La operación incluye el 30% no operado de Bandurria Sur y el 50% de Bajo del Toro, ambos operados por YPF— fue valuada en aproximadamente USD 1.100 millones, con fecha efectiva al 1 de julio de 2025 y sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Una vez completada la transacción, la distribución de los bloques quedará de la siguiente manera:

Bandurria Sur: YPF pasará a tener una participación del 44,9%, mientras que Shell Argentina conservará el 30% y Vista el 25,1% restante.

Bajo del Toro: YPF contará con una participación del 65% y Vista con el 35% restante.

Para blindar el acuerdo, un paso administrativo clave fue que YPF ya suscribió la renuncia a sus derechos de preferencia sobre Bandurria Sur y Bajo del Toro. No obstante, la operación en Bandurria Sur aún está sujeta a la decisión que tome Shell Argentina respecto a su propio derecho de preferencia.