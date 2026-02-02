Equinor concentra su estrategia en el offshore y avanza en su salida de Vaca Muerta

Equinor definió un reordenamiento de su portafolio en la Argentina, con foco en los proyectos offshore. Foto gentileza.

Con la venta de sus activos en Vaca Muerta ya acordada a Vista Energy, Equinor puso el foco en el desempeño de los activos que deja en el onshore argentino y en el reordenamiento de su estrategia local. Bandurria Sur, uno de los bloques más productivos del shale oil neuquino, aparece como la pieza central de ese portafolio, tanto por su nivel de producción como por el grado de madurez alcanzado en su desarrollo.

La operación acordada con Vista Energy —que incluye el 30% no operado de Bandurria Sur y el 50% de Bajo del Toro, ambos operados por YPF— fue valuada en aproximadamente USD 1.100 millones, con fecha efectiva al 1 de julio de 2025 y sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Una vez completada la transacción, la distribución de los bloques quedará de la siguiente manera:

Bandurria Sur: YPF pasará a tener una participación del 44,9%, mientras que Shell Argentina conservará el 30% y Vista el 25,1% restante.

Bajo del Toro: YPF contará con una participación del 65% y Vista con el 35% restante.



Para blindar el acuerdo, un paso administrativo clave fue que YPF ya suscribió la renuncia a sus derechos de preferencia sobre Bandurria Sur y Bajo del Toro. No obstante, la operación en Bandurria Sur aún está sujeta a la decisión que tome Shell Argentina respecto a su propio derecho de preferencia.

Desde Equinor explicaron que la decisión responde a un proceso de optimización de su cartera internacional. “Estamos materializando el valor de dos activos de alta calidad que hemos desarrollado activamente, mientras continuamos optimizando nuestra cartera internacional”, señaló Philippe François Mathieu, vicepresidente ejecutivo de Exploración y Producción Internacional.

Según informó la compañía, durante el tercer trimestre de 2025 su participación en la producción de Bandurria Sur promedió 24.400 barriles equivalentes de petróleo por día, mientras que Bajo del Toro, aún en una etapa temprana, aportó 2.100 boe netos diarios. Esto podría marcar la salida definitiva de Equinor de Vaca Muerta, un camino que en 2025 ya tomó la malaya Petronas.

Si bien avanza en su salida del negocio onshore no convencional, mantendrá su presencia en la Argentina a través del offshore. En 2019 incorporó ocho licencias de exploración en la Cuenca Argentina Norte y en las cuencas Austral y Malvinas, donde continúa evaluando el potencial del subsuelo para definir el camino comercialmente más atractivo. Actualmente, esas licencias no cuentan con compromisos de perforación.

“Esta es una decisión orientada a incrementar el valor de nuestra cartera internacional y a afinar nuestro enfoque en Argentina”, explicó Chris Golden, vicepresidente senior para Estados Unidos y Argentina en Exploración y Producción Internacional.