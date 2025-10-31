VMOS abrió el registro de proveedores para la operación del nuevo oleoducto en Río Negro

El consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), responsable de la construcción del oleoducto que unirá Allen con Punta Colorada, abrió su registro de proveedores y busca activamente empresas locales para la etapa operativa del proyecto. Este llamado a la participación fue el eje de un encuentro reciente en Cipolletti, impulsado por el gobierno de Río Negro, que congregó a cámaras empresarias y pymes locales con representantes del consorcio.

La jornada tuvo como objetivo principal fortalecer la vinculación del tejido productivo rionegrino con el sistema de compras y contrataciones del proyecto. Gustavo Chaab, CEO de VMOS, explicó que esta instancia marca el inicio de la fase operativa del ducto, lo que demandará una extensa red de servicios a nivel local.

Buscan servicios en todo el mapa de Río Negro

Chaab detalló que VMOS requiere proveedores en múltiples rubros, incluyendo mantenimiento de instalaciones, servicios eléctricos e instrumentales, transporte, alimentación, vestimenta, monitoreos ambientales, consultorías, así como servicios de salud y seguridad. El ejecutivo subrayó que la convocatoria «abarca todo el mapa de Río Negro«, con operaciones distribuidas tanto en el Valle como en la zona Atlántica, donde se ubica la terminal de exportación en Punta Colorada.

El gobierno de Río Negro realizó un encuentro en Cipolletti para

Para la selección de proveedores, el consorcio priorizará cuatro valores fundamentales: seguridad, sustentabilidad, eficiencia e integridad. El VMOS está integrado por las principales operadoras de Vaca Muerta, tales como YPF (25%), Pluspetrol (17%), Vista (10%), Shell (8%), Chevron (10%), Tecpetrol (8%), Pan American Energy (11%), Pampa Energía (10%) y GyP (1%), constituyendo la alianza industrial de infraestructura petrolera más grande del país.

El oleoducto tendrá una extensión de 437 kilómetros y conectará Allen con Punta Colorada. Su terminal de exportación contará con seis tanques, cada uno de 120.000 m³, para el almacenamiento de crudo. Desde la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro se destacó la promoción de estos espacios de articulación, en línea con la política de acompañamiento al desarrollo energético provincial y la generación de oportunidades para pymes y trabajadores.