Avanza el proyecto de una estación de servicios en el Norte Neuquino: ¿Dónde estará?

Como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de la infraestructura energética en el interior provincial de Neuquén, Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA) avanza en Varvarco–Invernada Vieja con la cesión de terrenos destinados a la futura construcción de una estación de servicios. Este proyecto resulta clave para mejorar el abastecimiento de combustible y acompañar el desarrollo regional del Norte Neuquino.

La estación proyectada contará con bandera YPF y permitirá reducir de manera significativa las distancias de aprovisionamiento para las comunidades de la región. La iniciativa forma parte de una nueva unidad de negocios impulsada por HIDENESA, orientada a ampliar su presencia territorial y a garantizar servicios energéticos en localidades donde la inversión privada resulta limitada.

Desde la empresa se informó que se viene trabajando en el desarrollo del proyecto ejecutivo, que prevé una construcción de carácter híbrido, con tanques soterrados y una estructura modular en superficie, en línea con criterios de eficiencia operativa y seguridad, como paso previo a las instancias administrativas y constructivas correspondientes.

El proyecto comenzó a delinearse tras el aniversario de Varvarco, celebrado en noviembre pasado, y se integra a un esquema más amplio de obras de infraestructura que se desarrollan en el norte neuquino, junto a iniciativas vinculadas a vivienda, rutas y servicios esenciales, consolidando un corredor de servicios energéticos que acompaña el crecimiento productivo, turístico y social de la región.

Con este tipo de iniciativas, Neuquén fortalece su presencia en zonas estratégicas y acompaña el desarrollo equilibrado del territorio provincial.

Al respecto, el presidente de HIDENESA, Raúl Tojo, destacó que “este proyecto refleja el rol que cumple HIDENESA como herramienta del Estado provincial para garantizar servicios energéticos donde el mercado no llega por sí solo. Avanzamos con una mirada estratégica, que pone en el centro a las comunidades del interior y acompaña su desarrollo productivo, turístico y social”.