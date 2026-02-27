YPF anunció una inversión récord de US$ 6.000 millones con foco en Vaca Muerta

YPF anunció que proyecta invertir aproximadamente 6000 millones de dólares durante 2026 con el objetivo de posicionarse como un operador shale de clase mundial. Así lo confirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Durante la presentación de los resultados 2025 ante inversores y analistas, Marín señaló que el 70% de dicha inversión estará destinado a Vaca Muerta con un objetivo de producción diaria de 215.000 barriles, lo que representa un crecimiento del 120% respecto a diciembre de 2023, cuando asumió la actual gestión.

Además, Marín estimó que la compañía podría alcanzar un EBITDA de 6000 millones de dólares en un escenario de precios de crudo cercanos a los 60 dólares promedio, un 50% más que en 2023.

En el marco del Plan 4×4, el presidente adelantó algunas definiciones sobre los principales proyectos estratégicos que lidera la compañía que le permitirán al país generar exportaciones por más de 30.000 millones de dólares y más de 40.000 nuevos puestos de trabajo.

Tras la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA), de carácter vinculante con Eni y XRG, el proyecto Argentina LNG buscará este año cerrar el financiamiento y lanzar las licitaciones para la construcción de las primeras líneas de transporte. El proyecto implica una inversión en infraestructura de 20.000 millones de dólares a lo que se suman 10.000 millones de dólares en el desarrollo de los bloques de gas en Vaca Muerta. En esa nueva sociedad, YPF tendrá una participación del 35%.

En paralelo, la petrolera avanza con sus trabajos como socia del proyecto del consorcio Southern Energy, con la construcción del gasoducto y la firma de los primeros contratos de exportación en firme. Con la puesta en funcionamiento del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la industria dará un salto cuantitativo en sus exportaciones de crudo.

A un precio promedio de 65 dólares el barril, el proyecto podría generar 13.000 millones de dólares adicionales de exportaciones por año, alanzar su máxima una capacidad de transporte de 550.000 barriles día en el tercer trimestre del año que viene.

Para el tercer trimestre del año que viene la empresa proyecta generar 13.000 millones de dólares anuales de exportación con el proyecto VMOS. Fuente YPF.

La obra registra un 54% de avance. La capacitación y la seguridad de las personas son un pilar central en esta estrategia de crecimiento que describió el presidente de YPF. El Instituto Vaca Muerta es una realidad con más de 13.000 inscriptos para los primeros cursos de los futuros trabajadores de la industria.

En el downstream, se esperan finalizar las obras NEC en la Refinería Luján de Cuyo y seguir trabajando en la optimización de las refinerías que este año registraron niveles récord de procesamiento de crudo. A su vez, la compañía avanza en la transformación de su red de estaciones de servicio, con un rediseño integral de la experiencia del cliente y el desarrollo de nuevas tiendas.