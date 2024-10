YPF controlará los pozos de Vaca Muerta desde la torre de Puerto Madero

El 13 de diciembre próximo no solo se conmemorará el Día Nacional del Petróleo, sino que para YPF será también un día clave dado que se inaugurará el Real Time Intelligence Center, un centro de control y monitoreo de ultra avanzada que funcionará en la torre de la petrolera de Puerto Madero, desde donde comenzarán a controlar los pozos de Vaca Muerta.

La petrolera de bandera cuenta desde hace algunos años con un centro de control que realiza un trabajo similar, pero con menos tecnología, en el edificio de calle Pellagati de la ciudad de Neuquén.

La puesta en marcha del nuevo complejo implicará un cambio en el funcionamiento del centro neuquino que, según detalló el CEO de YPF, Horacio Marín, en diálogo con Energía On, no será cerrado sino que pasará a hacerse cargo del control de la producción de los diversos campos de Vaca Muerta en tiempo real.

El nuevo Real Time Intelligence Center funcionará en el piso 27 de la coqueta Torre Pelli de la calle Machaca Güemes, en Puerto Madero, y prácticamente ocupará tres cuartos de ese piso con el despliegue de pantallas especiales para que los ingenieros puedan intervenir en todo tipo de parámetros de los pozos que se están realizando en Vaca Muerta.

«ExxonMobil lo hizo así en Estados Unidos y en un año bajó el costo de los pozos a la mitad», enfatizó Marín como reseña del objetivo del complejo, que se inserta dentro del plan 4X4 de YPF, para multiplicar en cuatro años por 4 tanto la producción, como los ingresos de la operadora.

El nuevo complejo podrá controlar desde la torre porteña de YPF lo que pasa en los pozos de Vaca Muerta.

Según detalló Marín «los ingenieros del nuevo centro van a trabajar en turnos de 12 horas» con diagramas de 14 días en los que enfatizó que «van a tomar las decisiones como si estuvieran en el campo».

Si bien, fiel a su estilo descontracturado, Marín sostuvo que «los ingenieros no van a ir más al campo», en realidad el modelo del Real Time Intelligence Center es una suerte de doble control permanente, ya que en cada locación seguirán estando los equipos de trabajo. Los ingenieros del centro se sumarán al trabajo que in situ realizan los company man o woman, pudiendo no solo mejorar la eficiencia, sino también prevenir incidentes.

El Real Time Intelligence Center comenzó a construirse hace siete meses y desde allí se monitoreará un trabajo colosal que YPF tiene por delante en Vaca Muerta, ya que el mismo Marín detalló que «solo en YPF tenemos 10.000 locaciones potenciales para desarrollar en Vaca Muerta».