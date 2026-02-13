YPF Luz digitaliza contratos de energía: así funciona su nueva plataforma con blockchain

YPF Luz anunció la creación Enertoken, la primera plataforma en el país dedicada a contratar energía eléctrica online mediante tecnología blockchain, que fue desarrollada junto a Justoken, y está pensada tanto para empresas como grandes usuarios. Permite la simulación de costos y condiciones, hasta la firma electrónica del contrato.

Todo el proceso se sustenta en la tokenización de activos energéticos registrados en blockchain, lo que brinda «respaldo y confianza» según la compañía. También se incorpora un simulador automático de ahorro, que permite estimar el ahorro potencial al contratar energía, utilizando datos del mercado eléctrico y el perfil anual de consumo declarado.

Enertoken fue desarrollado a partir de la red blockchain pública Ripple (XRP Ledger). Para su puesta en marcha, se tokenizaron contratos y activos energéticos por más de 800 millones de dólares, una de las mayores tokenizaciones de activos del mundo real (RWA) a nivel global.

Durante su segunda etapa, la plataforma funcionará como un portal de clientes para las 90 empresas que ya operan con energía eléctrica de YPF Luz. De esta manera, se brindará un servicio que incluirá un historial completo de facturación y descarga de facturas; consulta de consumos y reportes en tiempo real; y mayor transparencia y control operativo.

YPF Luz busca evolucionar en la comercialización eléctrica

El CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, afirmó que con el lanzamiento de Enertoken se da «un paso decisivo al ofrecer una experiencia totalmente digital para contratar energía, con trazabilidad blockchain, que también garantiza una gestión más eficiente y segura de los contratos que ya tenemos con nuestros clientes».

«Nuestra prioridad no solo es generar energía eléctrica, sino también comercializarla de manera ágil y accesible para todas las empresas y usuarios del país. Este hito nos impulsa a continuar explorando alternativas que incorporen tecnologías de vanguardia para acceder a soluciones energéticas, competitivas y sostenibles», añadió

En la misma línea, el CEO de Justoken, Eduardo Novillo Astrada, aseguró que la plataforma «refleja cómo la digitalización puede aportar mayor eficiencia, transparencia y control en la gestión de energía» y que «es un paso clave en la evolución de la comercialización energética en Argentina, alineada con las nuevas demandas del mercado».