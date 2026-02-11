Formosa se consolida en la industria verde: continúan los trabajos para impulsar su parque solar propio

La iniciativa es parte de una inversión mayor a los 3.500.000 de dólares. Foto: gentileza.

En Formosa, la empresa Cloronor S.A. avanza en la instalación de una planta para la producción de ácido clorhídrico, mientras busca ser la primera en la región en operar completamente con energía renovable. Con este proyecto busca posicionar a la provincia como referente en el norte argentino en la fabricación de insumos esenciales para la potabilización del agua y el desarrollo industrial.

La empresa formoseña recibió ocho contenedores de equipamiento desde China, con cuyo material iniciará el montaje de una torre de producción de ácido clorhídrico, fundamental para procesos industriales y la producción de nuevos insumos como el policloruro de aluminio.

La iniciativa es parte de una inversión mayor a los 3.500.000 de dólares, y busca consolidar a la provincia como único polo químico de la región, así como elevar su perfil industrial. “Con la nueva planta, vamos a tener todos los insumos necesarios para la potabilización del agua producidos directamente en Formosa”, señaló el gerente de Cloronor, Sergio Eduardo Alloi.

Con este avance, Cloronor S.A se consolida como la única empresa del NEA dedicada a este tipo de producción, reforzando la importancia del Parque Industrial Formosa como polo de desarrollo y reafirmando el rol de la provincia en la diversificación de su matriz productiva.

La búsqueda de operar con energías renovables

La compañía formoseña se especializa en la elaboración de productos químicos aplicados al tratamiento del agua, y busca ser la primera en el noroeste argentino en operar completamente con energía renovable.

Para cumplir su objetivo, el Grupo OreSy -al que pertenece la firma- inició la construcción de un parque solar en la ciudad de Formosa, que estará a cargo de la empresa china HNAC. Actualmente, una parte del predio ya cuenta con paneles solares que generan 30 kilovatios-hora (KWh), utilizados para el consumo de las áreas administrativas.

“Nuestro objetivo es que Cloronor funcione con energía 100% renovable y liderar un cambio hacia un Parque Industrial más verde”, explicó Gabriel Alvarenga, representante del grupo empresario.